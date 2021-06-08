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忽視通膨 德銀：經濟定時炸彈

財經新聞組／綜合報導

德意志銀行警告，目前看來不存在的通膨可能蠢蠢欲動，並在未來幾年導致危機。

德銀的預測大幅超出決策者和華爾街共識，認為專注於紓困措施而忽視通膨擔憂是錯誤的，即使短期內未現，最快在2023年及之後就會出現。

該分析特別點出聯準會(Fed)及其新政策方向，也就是為了全面性和包容性復甦可以容忍更高的通膨。德銀認為，Fed在通膨持續上升之前不收緊政策將產生可怕的影響。

德銀首席經濟學者佛克茲蘭道(David Folkerts-Landau)寫道：「Fed拖延的後果將比最後一刻才採取行動對經濟和金融活動的破壞更大。」「反而會造成嚴重的經濟衰退，並在引發全球性一系列金融危機，尤其是新興市場。」

Fed面對通膨的作法，是在實現其包容性目標的「實質性進一步進展」前不會提高利率或縮減資產購買。多位官員表示，離這些目標還很遠。

與此同時，消費者物價指數(CPI)和個人消費支出物價指數(PCE)等指標遠高於2%的目標。Fed官員認為目前的通膨上升只是暫時的，一旦新冠疫情危機初期幾個月出現的供應中斷和基礎效應消退，通膨就會減弱。

德銀團隊不同意這個觀點，認為激進的紓困措施和基本面經濟變化將導致Fed無法充分應對通膨。

佛克茲蘭道指出，「到2023年可能還有1年多的時間，但通膨即將重現。雖然Fed將優先事項放在社會目標令人欽佩，但忽視通膨是將全球經濟放在一顆定時炸彈上。」

德銀團隊表示，即將到來的通膨可能類似1970年代，當時通膨率平均接近7%，並且在不同時期達到兩位數。後來Fed以大幅升息抑制通膨。德銀也擔心歷史重演，「物價上漲的許多因素已經滲透到美國經濟中。即使它們表面上只是短期的，也可能難以控制，尤其是在紓困額度如此高之下。」

紓困 指數 美國

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