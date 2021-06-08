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Fed削減購債 最快年底執行

財經新聞組／綜合報導
Fed逐步讓市場接受可能削減購債。（路透）
Fed逐步讓市場接受可能削減購債。（路透）

聯準會(Fed)官員過去幾周的評論顯示，Fed可能會在即將舉行的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上開始討論削減資產購買額度，並最快在今年底或明年初開始執行。

最近幾周，至少有5名Fed官員公開發言提到這些討論的可能性，包括費城分行行長哈克(Patrick Harker)、達拉斯分行行長卡普蘭(Robert Kaplan)、負責銀行監管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)和克利夫蘭分行行長梅斯特(Loretta Mester)。

雖然可能開始討論，但實際宣布可能要再等上好幾個月，最快也要到夏末或初秋。即使宣布也會預告實際行動將在之後才執行，最快會在今年底或明年初。且即使Fed開始削減資產購買，在2022年之前仍將購買數百億元資產，只是速度會越來越慢。

刻意減緩削減資產購買步伐背後是在避免另一次所謂的「縮減恐慌」(taper tantrum)；2013年Fed主席伯南奇(Ben Bernanke)暗示將結束資產購買，債券殖利率之後大幅飆升。

Fed內部的觀點在於：之所以出現縮減恐慌，是因為市場未能充分區分升息和減少資產購買時間表。因此這次Fed採取長線調整，明確表示只有在達成這個過程後才會升息。而且還為升息所需的經濟改善設定了比削減資產購買更高的標準。

目前，固定收益市場似乎讓Fed有充分空間來漸進調整。近4個月10年期國債殖利率一直穩定在1.60%左右，而2年期國債殖利率則徘徊在0.15%上下。聯邦基金期貨顯示最快要到2023年初，Fed才會升息25個基點。

Fed官員預計，任何宣布削減資產購買的消息都會出現波動。很明顯，殖利率可能因此而上升，市場可能會對升息的定價變得更加激進。但若開始討論削減資產購買，而升息預期只出現溫和變化，那麼Fed的努力就算成功了。

殖利率 升息 國債

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