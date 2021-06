夏威夷居大不易 一年8600人外移

夏威夷碧海藍天、又有多元化文化樂趣,令人神往,但居住成本實在太貴,近一、二來,大量居民揮別這個陽光小島,外移他處。

根據美國 人口普查局,2019年7月至2020年7月,夏威夷州 約有8609人外移,當地非營利智庫Grassroot Institute of Hawaii指出,其人口衰退比率之大在全美排名第三,而且是夏威夷大學經濟研究組織(UHERO)稍早預估值的五倍。

投資顧問業者Sure Dividend執行長雷諾茲(Ben Reynolds )說,人們喜歡住在夏威夷,但一下子有8000位居民搬走,表示對許多人來說在當地生活太貴了。

●買房成本 遠超全美平均

無論買房或租房,當地住房成本在全美都是屬一屬二。

在夏威夷租房比買房稍微便宜,根據房屋租賃平台Apartment Guide,全美一房公寓月租平均1610元,另一平台RentCafé資料顯示,在夏威夷首都壇香山,公寓平均月租為1725元。

俗稱大島(Big Island)上的主要城市科納市(Kailua-Kona)住房成本也不便宜,根據Zumper,一房住屋月租平均1700元;在夏威夷第二大島茂宜島(Maui)便宜些,最有人氣的城市卡胡盧伊(Kahului)一房住屋平均月租1300元。

買房也非常貴。根據全國房地產訊息網站Zillow,夏威夷一般房屋價值約70萬8300元,遠高於全美的28萬1400元。

●物資進口 生活成本昂貴

夏威夷地產稅倒是不貴,根據理財資訊網WalletHub,當地地產稅僅0.28%,為全美最低,全美超過20州稅率1%以上,新澤西最高,達2.49%。

若將所得稅和銷售稅納入考量,夏威夷居民的負擔就不輕。根據WalletHub,夏威夷總稅率達12.19%,為全美第二高,僅次於紐約,阿拉斯加為全美最低,僅5.1%。

夏威夷地處孤島,食品和燃料仰賴進口,導致日用支出昂貴;根據薪資研究機構PayScale,壇香山生活成本比全美平均高88%、水電公用事業費比高於全美89%,日用雜貨、交通成本分別比全美平均高62%、35%。

夏威夷大學經濟研究組織(Economic Research Organization at the University of Hawaii)指出,在夏威夷,人口減少量超過外移量,其中包括「自然變化」,也就是出生、死亡及外國移民人數,但這些都不是目前、乃至於連續四年人口負成長的因素。

2018年7月至2019年7月,夏威夷人口減少4721人。出生和死亡的自然循環造成人口增加4130 人、外國移民增加 5014 人,但從夏威夷移往美國本土的居民比反方向遷人夏威夷的人口大幅多出1萬3817人。

●仰賴旅遊 經濟備受衝擊

夏威夷經濟高度仰賴旅遊業,疫情 下備受衝擊:根據美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report),該州失業率從2019年的3.9%飆升至2020年12.8%。讓生活成本高昂問題雪上加霜。

夏威夷另一非營利智庫Grassroot Institute執行長阿金娜(Keli'i Akina)說,鄰居、家人和朋友陸續搬到愛達荷州、亞利桑那州、內華達州、猶他州和德州等地,外州稅收較低、法規較少、而且為居民提供更多自由和機會。夏威夷居民外移問題點在於,該州生活成本高昂、其他州工作機會較好。

一場疫情顛覆許多人的工作型態,遠距上網工作蔚為風潮,夏威夷希望趁勢吸引想將Zoom會議與陽光、沙灘結合在一起的專業人士。疫情期間,該州與地方領導人士合作推出臨時居留方案《Movers and Shakas》,為50位在職專業人士付費,讓他們飛往夏威夷、體驗在當地遠程工作,該計畫提供住宿、飲食和聯合辦公空間折扣,參與者必須擔任當地一些志願工作。

《Movers and Shakas》方案數據分析執行長兼負責人松井(Richard Matsui)說,如果有興趣了解夏威夷有何特殊之處、並想要直接體驗,參加這項計畫是個好機會。

正如《Movers and Shakas》所強調的,如果想搬到夏威夷,最好已安排好工作;該州生活成本不會變得便宜,據Zillow,房價過去一年上漲7%,可能繼續上漲。

專家不鼓勵為了搬到夏威夷而動用退休金或應急金,一旦失業、很難在當地找到新工作、若需要維修房屋或支付其他費用,都會捉襟見肘。