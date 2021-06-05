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電動車「靜悄悄」 不利視障者

財經新聞組／綜合報導
電動車降低空氣污染，但太安靜也讓人難以提防。（路透）
電動車降低空氣污染，但太安靜也讓人難以提防。（路透）

全球國家和政府都在努力減少廢氣排放以提高城市空氣品質，許多人看重一個不斷發展的產業：電動車

毫無疑問，這個產業具實力。國際能源署(IEA)最近的報告指出，去年掛牌新電動車大約有300萬輛，創歷史新高，較2019年增加41%。展望未來，到2030年上路的電動車、公共汽車、貨車和重型卡車數量預計將達1.45億輛。

如果各國政府擴大努力實現國際能源和氣候目標，全球電動車數量可能會進一步增加，到2030年時將擴大到2.3億。

但除了零排放優點外，電動車比柴油和汽油車安靜得多。這代表城市的噪音污染更少，這雖然是優點，但也給其他道路使用者帶來潛在的挑戰，尤其是那些視力不佳的人。

英國皇家國家盲人研究所政策倡導官員博格納(Zoe Courtney-Bodgener)表示，「對於失明或視障者來說，判斷交通狀況真的很困難。」「如果不能利用視覺來提防這些車輛，那麼聲音就更加重要。」

不過，某些地區已經導入立法和技術來解決這個問題。歐盟和英國規定，自7月1日起所有新電動車和混合動力車都必須採用聲學車輛警報系統(AVAS)。根據規定，當車速低於時速20公里和倒車時，就須自動啟動AVAS並發出聲響。

另一個值得關注的問題與舊車有關。博格納說：「在這項規定生效前，已有許多未配備這項功能的電動車和混合動力車上路。」

從產業界角度來看，目前法令已堪使用。歐洲電動車協會(AVERE)表示支持「當前的法律規定」，「時速20公里的規定就已足夠，因為超過這個門檻，其他噪音像是輪胎磨擦音就會出現，足以讓行人和自行車騎士聽到電動車或混合動力車接近。」「而且強制要求時速20公里發出額外噪音，會讓歐洲公民失去電動化的主要好處之一：降低城市運輸噪音。」

電動車 英國 皇家

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