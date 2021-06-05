就業報告佳 Fed仍不縮減債券購買規模

5月新增就業 略有改善，但新增55.9萬個新工作崗位還不足以刺激聯準會(Fed)開始考慮縮減債券 購買規模。

勞工部 公布的5月新增就業人數低於預期的67.1萬人，但也不會疲弱至對經濟復甦產生嚴重懷疑，但它確實揭示了勞工短缺和就業不適當的潛在問題。

NatWest Markets全球操盤策略主管布里格斯(John Briggs)表示，該報告對風險資產來說是「金髮姑娘」，「不會因過熱而刺激Fed，也不會因過冷而讓人擔心經濟」。

他說，「這種狀況只能說還好，至少比上個月好一點。」「它不是新增120萬，不必擔心Fed會採取行動。該擔心的是下周公布的CPI是否會走強。」

4月消費者物價指數(CPI)等通膨數據若高於預期，將助長Fed可能開始討論縮減債券購買規模的猜測。5月CPI數據將於10日公布，4月數據為年增4.2%。

有些策略師預計，Fed在8月下旬舉行傑克遜霍爾(Jackson Hole)經濟研討會時，可能已準備好討論削減債券購買方案，但部分市場專業人士表示，這個問題可能提前在6月15日至16日的Fed會議中端上檯面。

市場估計Fed會在確定採取行動前幾個月開始討論削減每月1.2億元的債券購買計畫。然後花更多時間採取實際行動，之後才可能考慮升息，預計最快要到2023年。

巴克萊(Barclays)首席美國經濟學者加彭(Michael Gapen)表示，5月就業報告接近預期，未來幾個月的招聘步伐將保持穩定，而且Fed不會認真縮減資產購買規模，「我認為有關在6月會議討論縮減規模的可能性不會太高。」「這個數字顯示招聘率穩定但並不驚人。它會繼續穩定增加，Fed會按兵不動。」