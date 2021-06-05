我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

就業提振信心 股指連周上揚

財經新聞組／綜合報導

美股攀升，因5月就業報告強勁上漲，提振對經濟復甦的信心。

史坦普500指數上漲37.04點或0.88%至4229.89點，與上月創下的歷史高點不到0.2%。道瓊工業平均指數上漲179.35點或0.52%至3萬4756.39點。那斯達克綜合指數上漲199.98點或1.48%至1萬3814.49點。

本周主要股指都呈溫和上漲。道指和史指分別上漲0.7%和0.6%，連續第2周上漲。以科技股為主的那指本周上揚0.5%，為連續第3周上漲。

勞工部表示，5月新增55.9萬個工作崗位，略低於接受《道瓊》調查的經濟學家估計的67.1萬人，但仍顯示出勞動市場健康反彈，因為4月新增就業數令人失望，只有26.6萬人。

失業率從6.1%降至5.8%，優於預期的5.9%。許多人認為，就業報告雖然穩健，但不足以觸發聯準會(Fed)縮減債券購買。

就業報告公布後，10年期美國國債殖利率小幅下跌。由於通膨預期上升，近幾個月來債券殖利率飆升。

迷因股票繼續其瘋狂波動，但這次是下跌。AMC Entertainment收盤下跌6.68%，但本周仍上漲超過80%。BlackBerry下跌12.72%，將本周漲幅縮減至37%。

就業 殖利率 指數

上一則

左暉「左膀右臂」 彭永東接掌貝殼找房董座

下一則

中國海航負債4057億人民幣 恐衝擊引資

延伸閱讀

勞動數據支撐 道指跌深收平

勞動數據支撐 道指跌深收平
史指微幅走升 逼近歷史高點

史指微幅走升 逼近歷史高點
世界晚報╱戰狼也溫柔？習近平強調「可愛」中國形象

世界晚報╱戰狼也溫柔？習近平強調「可愛」中國形象
多空相互制衡 股指平盤作收

多空相互制衡 股指平盤作收

熱門新聞

好市多(Costco)面臨物價上漲壓力，有名的烤雞可能也會漲價。圖為資料圖片。(Getty Images)

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

2021-05-29 09:19
用全現金購屋有相對優勢，但並不是真的全部都是現金。（路透）

瘋狂房市熱潮中 全款購屋成王道 但真是如此嗎？

2021-06-02 19:21
理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

2021-05-30 23:11
這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

2021-05-29 14:09
比特幣本月來利空不斷，可能寫下近十年來最大單月跌幅。 路透

比特幣5月狂瀉近四成 將寫近十年最大單月跌幅

2021-05-29 09:34
台積電的美國亞利桑納州投資案已按計畫展開。 路透

不是要用很多水嗎？台積電美國廠為何還選在沙漠州

2021-06-03 08:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情

10年婚姻玩完？大S宣布離婚 汪小菲稱不知情
專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃

專家指疫苗施打率最低幾州疫情恐惡化 宛如坐以待斃
來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺

來不及慶生…25歲華女駕車回家路上遭槍殺
快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認

快看世界／留學生危機：打完本國疫苗 美校不承認
搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆

搭機照「騙」被抓包 網紅坐商務艙新照「比中指」回嗆