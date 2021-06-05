就業提振信心 股指連周上揚

美股攀升，因5月就業 報告強勁上漲，提振對經濟復甦的信心。

史坦普500指數 上漲37.04點或0.88%至4229.89點，與上月創下的歷史高點不到0.2%。道瓊工業平均指數上漲179.35點或0.52%至3萬4756.39點。那斯達克綜合指數上漲199.98點或1.48%至1萬3814.49點。

本周主要股指都呈溫和上漲。道指和史指分別上漲0.7%和0.6%，連續第2周上漲。以科技股為主的那指本周上揚0.5%，為連續第3周上漲。

勞工部表示，5月新增55.9萬個工作崗位，略低於接受《道瓊》調查的經濟學家估計的67.1萬人，但仍顯示出勞動市場健康反彈，因為4月新增就業數令人失望，只有26.6萬人。

失業率從6.1%降至5.8%，優於預期的5.9%。許多人認為，就業報告雖然穩健，但不足以觸發聯準會(Fed)縮減債券購買。

就業報告公布後，10年期美國國債殖利率 小幅下跌。由於通膨預期上升，近幾個月來債券殖利率飆升。

迷因股票繼續其瘋狂波動，但這次是下跌。AMC Entertainment收盤下跌6.68%，但本周仍上漲超過80%。BlackBerry下跌12.72%，將本周漲幅縮減至37%。