本周繼續大跌 特斯拉將反彈

特斯拉 本周再次大幅下跌，但TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)表示，此刻正是精明投資人建立部位的最佳時機。

他表示，特斯拉的長期前景看來很強勁，預測在CEO馬斯克(Elon Musk)領導下，這家電動車製造商將與他的太空 探索公司SpaceX 聯手，使其在太空領域獲得領先優勢。

戈登表示，「憑藉SpaceX和Starlink在太空領域的進展，特斯拉剛剛啟動了另一項新功能，我認為這種來自太空的全球網路連接，將特斯拉的所有車輛、無論是出租車還是私家車連接起來時，該公司註定會成為贏家，所以我認為特斯拉仍會主控市場。」

從短期來看，戈登認為其技術走勢也顯示將會上行，「在最終走高之前，今年夏天它可能會有更多的盤整走勢。不過，我認為特斯拉已經觸及低點；就風險評估，我認為回報率會非常大。」

他說，這種多頭走勢只會在特斯拉跌破每股545元時改變，但這種情形應該不至於發生。特期拉4日收於599.05元。

戈登建議兩種操作特斯拉回跌時的進場方式。首先是直接進場買進股票並在550元設立停損。其次是透過期權市場操作，預計在7月底或8月初公布本季財報時，特斯拉將重新測試700元區域。

戈登說，「可以執行的交易是買進看多期權價差，在7月16月到期前買入650執行價的看多期權，賣出700執行價的看多期權，其價差為50元，但只須支付11.20元。」「只需投入大約1100元的風險就可賺取3800元，這個風險回報比率非常好。」

特斯拉股價在2021年下跌近20%。它已較1月底的歷史峰值回落36%。