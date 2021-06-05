空軍測試利用火箭運送貨物

美國 空軍正在擴大一項小型開發計畫，希望利用可重複使用的火箭，一如SpaceX正在製造的火箭，將貨物快速運送到世界任何地方。這項名為火箭貨運(Rocket Cargo)的試驗性軍事計畫將研究並幫助開發像是「讓火箭降落在各種非傳統材料和表面上」、設計「火箭貨艙和快速裝卸物流」以及從火箭空投「貨物」等能力。

跟進同業 沃爾瑪感恩節閉店

沃爾瑪宣布，其門市將在感恩節關門，跟進大型競爭對手目標百貨(Target)在國定假日關閉實體店面的決定。這項決定也顯示出美國最大的兩家折扣店如何應對疫情對零售業造成的永久性影響，即使新冠病例數在下降，公衛危機也在減弱。

傳致4死 美泰召回費雪嬰兒椅

美泰(Mattel)表示，在傳出4名嬰兒死亡後，它正在召回某些型號的費雪(Fisher-Price)嬰兒椅，因這些產品存在窒息風險，呼籲消費者暫時不要使用。美泰將召回「4合1 Rock ‘n Glide安撫型」和「2合1安撫及玩耍學步車」，但強調並沒有任何死亡事故與這些產品相關。

聯航接種疫苗員工獲額外年假

聯合航空向空服員和機師提供最新激勵措施，只要能證明已經接種新冠病毒疫苗。根據工會的備忘錄，如果空服員能證明在6月9日前已經完全接種疫苗，公司將在他們的2022年年假中提供最多3天的額外年假和接近10小時的工資。

英歐對臉書 發起反競爭調查

英國和歐盟的監管機構4日同時對臉書發起正式的反競爭調查，這是針對美國大型科技公司非常罕見的聯手行為。英國競爭與市場管理局表示，正在調查臉書是否透過收集和使用廣告數據濫用社群媒體或數位廣告市場的主導地位。歐盟執委會也以相同理由宣布對臉書展開正式反競爭調查。

Square擬推實體比特幣 錢包

Square CEO多爾西(Jack Dorsey)表示，該公司正在考慮推出實體比特幣錢包，讓消費者更能控制所擁有的加密貨幣。比特幣交易已成Square的熱門業務，它允許消費者使用Cash App購買並以數位方式儲存貨幣。該公司的比特幣收入從2019年的5.165億元攀升至去年的47.5億元。