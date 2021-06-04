餐館超市拚展店 卡在缺工

食品業徵才困難，影響成長前景。（歐新社）

勞動市場吃緊讓餐館和超市難以拓展新據點，對於正從疫情 衝擊下重新出發的食品業來說，成長前景受限。

隨著疫情紓緩，食品業者想趁勢擴點、掌握增加的消費者支出；但雜貨零售店和餐館表示，召募勞工充滿挑戰，不得不增加津貼和獎金，甚至被迫延遲新店開張。

天然食品雜貨店Earth Fare今年將在北卡、俄亥俄州和其他5家新店召募數百名員工；有些超市為順利求才而提供推薦和簽約獎金。連鎖速食店Shake Shack今年計畫新增40家漢堡餐廰，求才很頭痛，執行長加魯蒂(Randy Garutti)說，明年也難好轉。

根據勞工部 報告，3月底全美職缺達810萬新高水平，餐廳和旅館職缺99.3萬人、商店87.8萬人；找不到員工，業者只好關閉餐館部份區域、放慢補貨或減量服務顧客，連帶減少銷售。這將使今年預期中的經濟強勁成長力道受挫。

業界表示，政府延長發放失業金及聯邦紓困金，讓招募員工益顯困難；市調顯示，有些人不工作是因為擔心傳播或感染新冠病毐，尤其是餐館和超市，因疫苗 接種率提高、公司放寬員工在室內與顧客和同事互動的規定，很多時候未戴口罩。另有公司表示，有些人擔心在公共場所工作不安全或必須照顧孩子而遠離就業市場。

勞力吃緊狀況可能是暫時的。全美失業金展延將於9月截止，有些州提前停止；此外，許多學校和托兒所預計秋季全面重新開放，父母可重返工作崗位，再加上疫苗接種普及，更多人可安心外出工作。

但眼前難題確實惱人。食品業主管說，提高薪酬和福利、將既有員工調派到新店都影響銷售。

許多加盟店最近將時薪提高10%，加班費和時薪提高將蠶食每家餐廳年利潤達10萬元，過去一個月不得不提高售價近3%，轉嫁給消費者。