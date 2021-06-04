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勞動數據支撐 道指跌深收平

財經新聞組／綜合報導

周期性股票推升道瓊工業平均指數收復盤中跌幅，收盤持平，優於預期的勞動市場數據也支撐了市場情緒。

道指在盤中一度下跌265點後，收盤下跌23.34點或0.07報3萬4577.04點。史坦普500指數下跌15.27點或0.37%至4192.85點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌141.82點或1.03%至1萬3614.51點。

默克和道氏是道指表現最好的2支成分股，上漲超過2%。在史指的11個類股中，消費性必需品和公用事業類股漲幅最大，而非必需消費品和科技股拖累大盤，分別下跌1.2%和0.9%。

通用汽車(GM)上漲6.39%，該公司預計其2021年上半年業績將「明顯優於」先前的財測。

根據薪資處理公司ADP最新發布的報告，5月私營就業數達97.8萬人，較4月修正後的65.4萬人大幅增加，是2020年6月以來最大增幅。

與此同時，最新的初請失業金人數略高於預期。截至5月29日當周首次申請失業救濟金人數總計38.5萬人，高於《道瓊》估計的39.3萬人。這也是自新冠疫情爆發以來申請申請失業救濟金人數首度低於40萬。

投資人繼續關注迷因股的瘋狂走勢，尤其是連鎖電影院AMC Entertainment。該股在宣布數小時內完成新股發行、籌集5.87億元後，股價一度下跌30%，收跌20.4%。

指數 道瓊 電影院

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