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估值仍偏高 專家：避開Etsy

財經新聞組／綜合報導

在宣布以16.2億元收購時尚二手商Depop後，Etsy表現強勁，股價飆升。相較過去3個月下跌26%，這波漲幅讓人耳目一新。該股是居家避疫的最佳標的，但因經濟重啟而遭到重擊。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，「短期而言，它將承受疫情成功後的反撲。它在疫情中表現如此強大、上漲太快，以至於很難繼續保持下去，基本上與該公司財務長格拉澤(Rachel Glaser)所言相符，這讓整個市場感到非常失望。」

她表示，收購Depop對Etsy來說是件好事，但其效益是長期性的，「Depop的目標受眾低到平均只有26歲而非39歲，如果只是讓目標受眾年輕化，這對它長期而言是有助益的，但收購需要時間。下一季甚至接下來兩三季對它們沒有幫助。」

最後，桑契斯說，即使大幅回跌，Etsy的估值仍然太高。它目前的遠期本益比為53.5，低於8月時105倍，但仍是XRT零售ETF估值的2倍多。

Newton Advisors總裁紐頓(Mark Newton)同意Etsy可能難以扭轉其低迷。他的目標價是181美元，這是Etsy難以突破的阻力點。該股3日收於165.74元。

紐頓說，「我會避開這支個股。相信從現在到7月下旬它還會進一步下跌。」

但他認為零售領域中另一支股票似乎已經準備好突破：休閒遊艇零售商MarineMax，他認為目前已接近買入水平，「過去幾周它大幅回跌約30%，已達非常有趣的技術支持水平。我認為它已趨於穩定，並可能開始回升。」

他的目標價是以45元為底部，並預測隨後將反彈至50元的中高位。該股3日收於46.84美元。距45元還有約4%的下跌空間。

疫情 居家避疫 股票

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