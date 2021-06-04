上季生產力成長5.4% 持平

勞工部 報告，第1季生產力成長與上月的初步估計持平。經季節調整後的年增率為5.4%，而第4季成長率為3.8%。第1季勞動成本成長1.7%，高於1.6%估值。生產力為每小時工作的產出量，與去年因新冠疫情引發的衰退而終結的創紀錄長期經濟擴張相比，顯示出微弱的增長。

環球音樂借殼上市 估值400億

消息人士透露，億萬富翁投資人阿克曼(Bill Ackman)的空白支票公司Pershing Square Tontine Holding將合併環球音樂集團(Universal Music Group)上市，為史上最大宗借殼上市交易。據Dealogic資料，環球音樂的估值約為400億元，超越東南亞網約車巨頭Grab與Altimeter Growth Corp.合併案的估值396億元。

5月ADP私營就業 數 新增97萬

根據薪資處理公司ADP最新報告，由於企業新聘97萬名勞工，5月私人就業成長達近一年來最快速度。新聘人數較4月的65.4萬有很大增加，是2020年6月經濟擺脫新冠疫情封鎖而增加435萬人後最大增幅。《道瓊》經濟學者估計5月新聘68萬人。4月的初值為74.2萬人。

跟進蘋果 谷歌 收緊隱私設定

谷歌開如跟進蘋果收緊其隱私設定，可能會讓企業更難追踪Android手機和平板電腦上的用戶。谷歌目前允許Android用戶選擇退出個人化廣告。但即使如此，軟體開發商仍可能取得辨識用戶設備的廣告ID。谷歌宣布自今年底起，如果用戶選擇退出個人化廣告，其廣告ID同步失效。

AMC新股發行 不到3小時售罄

AMC Entertainment表示至3日上午已經完成新股發行，籌集5億8740萬元的額外資金。該公司表示，它在3日上午啟動的市場釋股計畫中，以每股約50.85元的平均價格出售1155萬股股票。之前AMC宣布新股發行時表示將「視時機」陸續出售1100萬股股票，但顯然不到3個小時就全部完售。

推特在加澳推付費訂閱服務

推特宣布推出該公司第一個訂閱服務Twitter Blue，專為願意使用獨家功能而支付月費的高級用戶設計。這是該公司首次嘗試訂閱業務模式，可以使收入來源多元化。根據其第1季財報，廣告占總體收入達86%以上。該服務將以每月3.49元和4.49元的當地貨幣向加拿大和澳大利亞的用戶推出。