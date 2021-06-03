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JBS遇駭 餐廳業績拉警報

財經新聞組／綜合報導
JBS占美國牛肉供應近四分之一。（路透）
JBS占美國牛肉供應近四分之一。（路透）

分析人士指出，如果當前情況不能迅速解決，全球最大肉類包裝公司JBS遭到網路攻擊可能會影響餐廳業者的業績。

JBS 1日表示在解決影響其北美和澳大利亞業務遭勒索軟體攻擊方面取得「重大進展」，預計絕大多數旗下工廠將在2日恢復運作。它在31日宣布遭到網路襲擊。

與此同時，牛肉價格上漲。美國農業部(USDA)報告指出，精選牛肉片價格1日上漲1.1%至每100磅334.56元。根據Steiner Consulting Group的數據，JBS約占美國總在養牛隻的23%。

BMO Capital Markets分析師史崔爾齊克(Andrew Strelzik)發布報告表示，一旦工廠恢復全面生產，價格波動情形將恢復正常。他指出，大多數大型連鎖餐廳都與其主要供應商簽訂長期合約，以確保免受像是JBS這種短期突發事件的影響。

他說，「如果問題可以盡快解決，預計不會對餐廳獲利造成實質的影響。」

對JBS營運的長期影響可能代表對供應牛肉的餐廳產生更大的影響，包括供應短缺或長期通膨。

Truist分析師巴特利特(Jake Bartlett)表示，當前這種情況很像2019年泰森食品(Tyson Foods)工廠發生火災，影響全美5%至6%的供應，並導致牛肉價格在接下來的一個月飆升。

他在報告中寫道，「JBS工廠停工影響大部分供應面，但供應中斷時間可能會短得多；泰森的Holcomb廠大約花了5個月重新開放。」「也就是說，現在是供應中斷的最糟時機，因為需求激增已經給供應鏈帶來壓力。」

隨著夏季燒烤季節開始，牛肉需求開始明顯上升。巴特利特表示，他不確定哪些連鎖餐廳的牛肉供應依賴JBS，但Texas Roadhouse、Shake Shack、漢堡王加盟業者Carrols Restaurant Group、Cracker Barrel和Darden餐廳可能是牛肉需求最多、最可能受到影響的公司.

美國 分析師 漢堡王

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