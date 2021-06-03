Fed：企業成本上升 勞動力難尋

聯準會(Fed)褐皮書指出，企業正面臨成本上漲，尤其是用於製造產品的原物料，同時它們必須提供更高的工資和其他激勵措施以讓員工重返工作崗位。

褐皮書指出，從4月初到5月底，經濟以「溫和速度」成長。

企業表示，提高疫苗接種率以及放寬疫情 相關限制也有助經濟成長。然而，來自工資的加速上揚壓力以及採購營運所需的投入成本，將導致售價上漲。

報告表示：「需求上揚讓部分企─特別是製造商、建築商和運輸公司，將大部分成本轉嫁給客戶。」「預計未來幾個月將面臨成本增加和售價上揚的問題。」

它們還特別強調勞動力短缺問題，即使增加吸引員工回流的激勵措施，情況並沒有改變。全美失業率為6.1%，勞動市場處於對勞工 需求強勁但供應短缺問題；雖然有980萬勞工正在待業，而就業 空缺超過800萬個。

報告指出，「總體而言，工資成長溫和，越來越多企業提供簽約獎金和提高起薪以吸引和留住勞工。預計未來幾個月勞動力需求將保持強勁，但供應受到限制。」

Fed官員淡化通膨的隱憂，指稱預計當前一連串的物價壓力將在未來幾個月內消散。目前通膨遠高於2%的目標主是因為供應鏈暫時中斷和短缺，以及與一年前政府官員為對抗疫情而關閉經濟時存在落差等原因。

即使通膨升溫，但大多數Fed官員對當前政策狀態感到滿意。

Fed理事布雷納德(Lael Brainard)說，「目前的通膨和就業數據似乎反映出暫時的供需失調，隨著需求激增正常化、重新開放以及供應面適應後疫情的新常態，這種失調應該會隨著時間的推移而消退。」

費城Fed主席哈克(Patrick Harker)有不同的看法，他2日認為Fed至少應該考慮減少每月購買資產的規模，目前為至少1200億元。