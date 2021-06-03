史指微幅走升 逼近歷史高點
美股小幅上漲，史坦普500指數徘徊在歷史高點附近。
史指上漲6.08點或0.14%至4208.17點，較5月創下的歷史高點只有約0.7%的距離。道瓊工業平均指數上漲25.07點或0.07%至3萬4601.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲19.85點或0.14%至 1萬3756.33點。
所有三個股指都相當接近歷史高點。道指和那指分別較各自高點低1.4%和3.2%。
由於原油價格近期持續反彈，能源股再次跑贏大盤。由於對美國經濟反彈的樂觀看法提升了對原油、機票和其他旅遊相關資產的需求，投資人在最近幾個交易日紛紛搶購美國一些大型石油和天然氣公司的股票。
西方石油(Occidental Petroleum)上漲2.63%，馬拉松石油(Marathon Oil)上漲0.94%。能源特選產業SPDR ETF上漲1.8%。
深受散戶投資人歡迎且經常出現巨幅漲跌的AMC股價飆升95.22%，並因波動太大而暫停交易。
部分關鍵科技股走低，打壓市場。Zoom Video雖然上季獲利激增，但 股價下跌0.19%。該公司第1季銷售額增加191%。特斯拉和微軟也收低。
在4日發布就業報告之前，市場可能會暫時觀望。根據《道瓊》調查的經濟學者，美國5月可能增加67.1萬個非農就業崗位，高於前月的26.6萬個。
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