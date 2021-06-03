史指微幅走升 逼近歷史高點

美股小幅上漲，史坦普500指數 徘徊在歷史高點附近。

史指上漲6.08點或0.14%至4208.17點，較5月創下的歷史高點只有約0.7%的距離。道瓊工業平均指數上漲25.07點或0.07%至3萬4601.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲19.85點或0.14%至 1萬3756.33點。

所有三個股指都相當接近歷史高點。道指和那指分別較各自高點低1.4%和3.2%。

由於原油價格近期持續反彈，能源股再次跑贏大盤。由於對美國 經濟反彈的樂觀看法提升了對原油、機票和其他旅遊相關資產的需求，投資人在最近幾個交易日紛紛搶購美國一些大型石油 和天然氣公司的股票。

西方石油(Occidental Petroleum)上漲2.63%，馬拉松石油(Marathon Oil)上漲0.94%。能源特選產業SPDR ETF上漲1.8%。

深受散戶投資人歡迎且經常出現巨幅漲跌的AMC股價飆升95.22%，並因波動太大而暫停交易。

部分關鍵科技股走低，打壓市場。Zoom Video雖然上季獲利激增，但 股價下跌0.19%。該公司第1季銷售額增加191%。特斯拉和微軟也收低。

在4日發布就業報告之前，市場可能會暫時觀望。根據《道瓊》調查的經濟學者，美國5月可能增加67.1萬個非農就業崗位，高於前月的26.6萬個。