電動車大戰 特斯拉仍具優勢

投身電動車 產業的業者越來越多，特斯拉 最近被拋在後面。像是蔚來汽車(Nio)、小鵬汽車(Xpeng)和(Lordstown Motors)等公司股價 在過去一個月都上漲，而特斯拉則下跌了15%。

但即使目前特斯拉股價在電動車同業暫時落後，但市場策略師認為，從長遠來看，它仍然是最佳選擇。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，「特斯拉明顯是汽車業革命領導者，更是全球創新領導者。有馬斯克(Elon Musk)這樣人出任CEO，它們會持續開發並推出新產品，雖然競爭正在升溫，我仍然相信特斯拉會是明確的領導者。」

特斯拉股價最近幾個月一直飽受打擊，除了因為投資人拋售外，也因為半成品和原材料本上升帶來供應鏈威脅。股價較1月高點下跌超過30%。

巴皮斯表示，「人們還在努力釐清這些與它的供應鏈問題有何不同，但其實這些都只是短期問題。我建議逢低買進特斯拉；除非接下來12到18個月內電動車競爭出現迅速變化，否則它不會很快從現有的領頭羊地位上掉下來。」

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)也是特斯拉的長期多頭。不過，他表示，蔚來在短期內具有優勢。

他說，「拜登總統在2020年11月勝選後，電動車類股一開始走高，但之後全面回跌。」「在2020年初下跌62%之後，蔚來汽車當時大跌54%。它的跌幅其實相較其他同業顯得更深，觸及2020年的新低點；而特斯拉當時也是兩度觸底。」

戈登建議，蔚來的大跌可能預示著該股將出現反彈，「雖然目前股價超過40元，但我仍建議進場操作。預計它可以再探高點，仍具短期優勢。」

蔚來在今年1月創下近67元的歷史新高；重回那個水平代表還有62%的上漲空間。