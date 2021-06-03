微軟 將推新版Windows

微軟將在6月24日推出「下一代Windows」。Windows是個人電腦(PC)的主要操作系統，占微軟總收入的14%，微軟自2015年推出Windows 10操作系統以來，每年都會對其進行兩次更新。微軟上周宣布不會推出Windows 10X，CEO納德拉(Satya Nadella)隨即透露新版本將上市。

麥當勞得來速 試行電腦訂餐

麥當勞CEO肯普辛斯基(Chris Kempczinski)表示，芝加哥的10家門市的得來速車道將不再有人工服務，電腦將接手。他表示，採用語音訂餐的門市訂單準確率約有85%，只有大約五分之一的訂單需要由人工完成。但要在所有門市全面推動自動化可能還需要一兩年以上時間。

蘋果App Store 創造6430億銷售

根據蘋果公司委託進行的一項最新研究，其App Store在2020年帶進約6430億元的帳單和銷售額，較去年增加24%，因為新冠疫情促使許多消費者轉向手機和平板電腦。其中5110億元來自App銷售的實體產品和服務，包括3830億元的零售App銷售、380億元來自旅遊App、360億元的外送和自取App。

房貸申請量 連2周減少

高房價和低供應讓火熱的房市略見降溫。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，即使利率略見下降，上周房貸申請量也較前周下降4%，跌至2020年2月以來最低水平。本周購屋房貸申請下降3%，年減2%，即使利率偏低，仍是連續第二周低於一年前。

螺栓問題 特斯拉 召回近6000輛

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將召回5974輛電動車，因剎車螺栓問題可能導致輪胎壓力下降並增加車禍風險。屬於自願召回的車型包括部分2019-2021年的Model 3和2020-2021年的Model Y。目前尚無任何相關車禍或傷害報告，特斯拉將根據需求免費檢查和擰緊或更換螺栓。

亞馬遜會員日 6月21-22日登場

亞馬遜去年因新冠疫情延後舉行會員日(Prime Day)活動後，今年這個大型促銷活動恢復在正常夏季之初舉行。該公司宣布，今年會員日將於6月21日至22日舉行。付費會員將擁有每個類別「超過200萬筆交易」選擇。亞馬遜會員日始於2015年，通常在7月舉行。