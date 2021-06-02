Zoom獲利爆發 但未來成長恐趨緩

Zoom上季業績優於預期，但預警可能因為經濟重啟而導致業績成長放緩。

該公司截至4月30日當季營收 達9億5620萬元，較上年同期的3億2820萬元增加369%，因該公司剛好趕上新冠病毒大流行爆發，帶進數百萬新用戶。

調整後每股獲利1.32元，高於Refinitiv分預估的99分。

Zoom預計第2財季調整後每股獲利在1.14元至1.15元間，營收為9.85億元至9.90億元。接受Refinitiv調查的分析師 預計調整後每股獲利為94分，營收為9.318億元。

對整個2022財年而言，Zoom預計調整後每股獲利為4.56元至4.61元，營收為39.8億美元和39.9億美元。Refinitiv分析師預期調整後每股獲利為3.76元，營收為38億元。

Zoom表示，截至4月底其Zoom Phone產品包括雲端 電話服務以及視訊通話和其他功能，擁有150萬訂戶，高於1月的100萬。

兩位分析師員認為，隨著經濟繼續大規模重新開放和人們重新開始上班通勤，Zoom仍將保持其市場優勢，但這並不代表可進場承接。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，「它將如何在如此激烈的競爭中獲利？如何將未來貨幣化？它會變成什麼樣子？訂閱成長為何？」「市場會觀察它們如何預估下一季或下兩季的獲利。所以，現在不必進場，但它的視訊服務會一直稱霸下去。」

TradingAnalysis.com創始人兼CEO戈登(Todd Gordon)也對Zoom的未來抱持樂觀態度。但近期仍須謹慎，不宜在當前水平上賣出。

他說，「這個時候不要賣，再進場反而比較適合。這是一家很棒的公司，客戶服務很不錯，而且獲利率很高。」

戈登對Zoom的財報中一項因素頗為在意：小型企業客戶的流失，「我認為開放本人上班的小型企業客戶將開始減少。」