多空相互制衡 股指平盤作收

美股收盤基本持平，對經濟重新開放的樂觀情緒與對通膨和物價壓力的擔憂彼此制衡。

道瓊工業指數 盤中上漲300點，收漲45.86點或0.13%報3萬4575.31點。史坦普500指數下跌2.07點或0.05%收4202.04點，因科技股弱勢抵銷了能源、材料和金融股的漲幅。史指距歷史高點僅0.85%。

那斯達克綜合指數下跌12.26點或0.09%收1萬3736.48點，微軟下跌0.91%，Adobe下跌1.72%，而蘋果走跌0.26%。

本土新冠疫情改善，加上夏季出遊到來，引發華爾街經濟重啟類股旅遊和酒店業等強勁上漲。

美國航空和聯合航空分別上漲1.77%和2.26%。在此同時，飛機製造商波音上漲3.12%，一位分析師建議投資 人無視這支道指成分股近期利空，並在其股價仍低於2020年初交易價時買入。

另外兩家經濟重啟領頭羊郵輪 營運商嘉年華(Carnival Corp.)和挪威郵輪(Norwegian Cruise Line Holdings)都上漲2%以上。

即使連鎖電影院AMC發售2.305億元新股，股價在上周翻了一倍之後再度上漲22.76%。

投資人等待6月15日至16日舉行的Fed會議。觀察Fed是否開始認為通膨高於預期，或者經濟是否強大到足以在無需太多貨幣支持下繼續成長。