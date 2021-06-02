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5月表現差 Visa迪士尼將反彈

財經新聞組╱綜合報導

道瓊工業平均指數5月上漲近2%，但並非所有成分股都加入上漲行列。蘋果、迪士尼Visa、威瑞森(Verizon)和麥當勞上月表現最差，但其中有些個股可能會在6月出現意外反彈走勢。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)說，「Visa就是其中一支很突出的代表。」「它顯然在5月經歷過艱難的走勢，下檔修正回到2020年3月的長期上升趨勢支撐線。從投資觀點而言，已經到了逢低買入的時機。」

Visa在5月下跌近3%，目前比4月的高點下降4%，今年來僅上漲4%。

強生表示：「再就基本面角度來看，隨著大家都想出遊，消費交易顯然會增加。」「而且有些評論還說，有三分之二的人此刻的支出與2019年相同或更多，所以這應該是個很好的背景。」

他認為Visa可望重新站上甚至超過4月的歷史新高，「估計當下股價將上漲至285美元，大概的漲幅約25%，因此建議6月可以買進Visa。」

Visa在6月第一個交易日收於每股226.63元。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)則強調，迪士尼是最可能在6月反彈的道指成分股，「不僅《時尚惡女：庫伊拉》(Cruella)在戲院上映，同時也在網路串流媒體播放，收費30元，而且體育賽事重新開始；加上加州主題公園自6月向非加州居民開放。」

迪士尼今年表現不佳，跌幅超過1%。目前較3月的歷史高點下跌12%。

騰格勒說，「我們看好迪士尼，認為它今年來尚無表現，但隨著經濟重新開放的復甦，它是一支被低估的股票。」

Visa 迪士尼 加州

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