新串流媒體：華納兄弟探索頻道

串流媒體戰爭中的最新玩家現在有了新名字：華納兄弟探索頻道。根據新聞稿，如果監管機構批准，探索(Discovery)頻道CEO 扎斯拉夫(David Zaslav)將領導這家最新合併的企業，該公司的標語將是「造夢之物」，以向1941年華納兄弟的電影「梟巢蝶血戰」(The Maltese Falcon)致敬。

太陽馬戲團門票預售大幅成長

隨著越來越多人接種疫苗和各州放寬對新冠病毒的限制，現場演出娛樂節目的訂位量不斷增加，太陽馬戲團娛樂公司CEO拉馬爾(Daniel Lamarre)表示，該公司即將舉行的表演門票銷售大幅成長，「我們每天賣出的門票數量較平時呈兩位數成長。」

上周末航空旅客數達疫前高點

在陣亡將士紀念日周末期間，航空旅客數達到新冠病毒疫情 開始前的最高水平，這是航空業復甦的最新跡象。運輸安全管理局(TSA)從28日到31日平均檢查了178萬人，在28日達到196萬人的峰值。這些數字是一年前的6倍多，但仍較2019年陣亡將士紀念日周低22%。

希爾頓周末訂房量疫來新高

隨著全美民眾接種疫苗，旅遊需求正在回溫。希爾頓CEO納塞塔(Christopher Nassetta)表示，該公司在陣亡將士紀念日假期周末期間的29日訂房量創歷史新高，「29日晚間的入住率接近93%，無疑是疫情以來新高。」今年夏季訂房量超過2019年水平；並預測未來2年也將反彈，包括商務出差在內。

亞馬遜 倉庫工傷率高於同業

一項新研究顯示，亞馬遜倉庫員工的受傷率高於競爭對手。Strategic Organizing Center發布最新報告指出，2020年每100名亞馬遜倉庫勞工就有5.9人受重傷，比非亞馬遜倉庫勞工高出近80%。SOC表示，重傷是指讓員工完全缺勤的誤時傷害或造成部分或限制工作內容的傷害。

E-Waste聯手熟食公司反向合併

空殼公司E-Waste原本只與一家市值近1億元擁有新澤西熟食店的公司有關，但1日宣布將與私營電動車公司EZRAider Global Inc.進行反向合併。雖然沒有經營任何業務，但本身市值高達1.1億元的E-Waste一直與熟食公司Hometown International一起進行此類反向合併或類似交易。