比特幣暴跌 富爸爸窮爸爸作者：大好消息

理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎說，比特幣暴跌是「大好消息」，因為提供買進的機會。（路透）

比特幣 眼看要寫下2011年來最差單月表現，但理財暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）說這是「大好消息」。

清崎周日推文表示，「比特幣暴跌。大好消息」。他認為這提供一個很好的買點：「價錢跌到2萬7000美元時，我可能再度開始買進。很多事取決於全球總體經濟環境。要記得，問題不在黃金、白銀或者比特幣，問題在於政府、美國聯準會 和華爾街無能。請記住，2000年時黃金價格為300美元。」

清崎對美國聯準會、財政部和拜登政府頗多批評，稱他們為「魯蛇」和「社會主義者」，並預測美元疲軟。

清崎4月預測，比特幣會未來5年上看100萬美元天價。然而，他說，他偏好投資黃金和白銀，稱它們是「上帝的貨幣」。

黃金期貨這個月上漲8%，又站上1萬9000美元大關，白銀5月也漲大約8%到超過28美元。比特幣國殤日周末的走勢，不像部分空頭人士預期的出現血洗行情，繼周六下跌約5%後，周日反彈4%，在3萬3000 至3萬7000美元之間震盪，周一上午報3萬4 727美元。

比特幣5月來下跌逾37%，是2011年9月以來最差單月表現，該加密貨幣2011年10月自2美元觸底反彈。