種族平等雇主噤聲 員工難留

黑人被白人警察 壓頸致死的「弗洛伊德」（George Floyd）事件一年多後，策略顧問業者範式公司（Paradigm）公布最新報告，54%受訪者稱，如果雇主不為種族公平發聲，將不惜辭職，顯示美國 人比過去更重視種族不平問題，並希望所任職的公司採取行動制衡。

哈里斯市調（Harris Poll）受範式公司之託，對全美2000多名成年人進行調查，69%受訪者認為種族不公是美國的問題，60%受訪者認為種族不公比一年前更嚴重；68%受訪者相信，應該可在工作中談論種族議題，最引人注目的是，54%受訪者說，假如雇主未直接反對種族不公，將考慮離職。

範式公司常務董事卡特（Evelyn Carter）是社會心理學家，她說，弗洛伊德之死發生後，隨之出現一連串抗議和各種對話，人們比過去更體會到，種族不公真正滲透到社會和世界，人們早已知道這點，多半是有色人種、外加些許白人，但都只能關門或低聲談論。

如今，卡特樂見大家可公開談論；這是一大步，令人振奮，表示這些討論有機會被重視、甚至化為行動。

為了讓雇主與員工免因種族不公而影響合作，卡特與力求工作場所多元化的技術平台Kanarys共同創辦人普萊斯（Mandy Price）對企業領導人提出三大建議：

第一，備妥適當溝通空間因應各種情緒反應

卡特說，工作場合談論種族不公，勢必會出現各種大量的情緒反應，尤其與不同種族背景的人一起時，這類談話將造成不安、令人不自在。

所以，領導層不該只將這類談話視同一般溝通，叫大家一起到一個會議室、或發起線上ZOOM會議便開始談論，相對的，必須為談話中的準則和協議訂立基調，讓參與者明白可容忍什麼、不可容忍什麼。

卡特進一步說明，主管們應先問問自己，「我們想以什麼方式交流？該如何打造安心的空間？該如何營造一個空間，讓人放心提問、分享感受，不必擔心被當作愛抱怨的人、或者不該如此敏感？」

卡特和普萊斯都認為，企業應與專家合作，確保談論有進展。

第二點，對公司裡的偏見與歧視 持開放態度

談論職場種族不公時，很容易將話題帶到公司內部的偏見和歧視。範式公司最新調查的近50%受訪者說，過去12個月在工作中目睹或經歷種族偏見或歧視。

卡特認為，如果想消除組織中的偏見和種族不公，首先必須意識到這些問題已經發生。

卡特解釋，工作場所的偏見和歧視可能以不同形式出現，但並不總是公開的；有些隱性細微的偏見甚至比公開彰顯的偏見更具威力，好比有些人恰巧沒受邀參加事先排定的重要會議，或者發現自己未受邀請參加午餐或其他社交聚會，只因同一群人將他們拒於門外，又或者，當大家談論假期話題時，某人提到他們種族所慶祝的文化，卻得到「從沒聽說過」的回應。

這些行動或回應也許不致於讓人急切想向人資部門提報，卻絕對稱得上細微侵犯，足以削弱他們的歸屬感。

這些帶有偏見和歧視的細微行動難以明辨，話雖如此，卡特認為，與其告訴受委屈的人努力克服、或以「說者無意」加以寬慰，倒不如提供適當空間讓大家把心裡話說出來，更有幫助。

第三點，不要因為棘手而忽略這些談話

最近，軟體業者Basecamp宣布禁止在工作場所討論社會和政治議題，討遭強烈反彈；卡特認為，這很容易對員工傳遞錯誤訊息。

卡特說，當您跟員工說不想談論種族不公、政治或者您實際上與具有某種邊緣化背景的人交流的是什麼時，等於告訴對方，這些掙扎和經驗對他來說太難了，讓人分心。

但是，種族確實在職場體驗中扮演重要角色，卡特認為，一旦禁止這些對話，等於要求人們對自我認同保持部份沈默，將消磨員工的身心健康和福祉、以及與企業組織的聯繫感。到最後，身心磨損將導致人們離開，公司將變成更同質化的組織；因為基本上領導人自己曾說過：「我不希望有不同的人在這裡。」

普萊斯補充，採行多元包容的計劃、讓員工放心表達、並作出承諾，對雇用和留住頂尖人才很重要。人力業者怪獸公司（Monster）調查顯示，83%的Z世代認為，求職時，雇主的多元包容性承諾至關重要。