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物價壓力漸增 好市多烤雞可能漲價

財經新聞組／綜合報導

大型連鎖倉儲量販店好市多(Costco)表示，過去一個月，包括貨櫃、鋁箔在內一系列產品的價格都在上漲，肉類更是上漲了20%。

好市多財務長加蘭蒂(Richard Galanti)在該公司第3財季財報電話會議中表示，「通膨已出現。更高的勞動成本、更高的貨運成本、更高的運輸需求，以及貨櫃短缺和港口延誤，推高了各種產品類別的需求，因灣區塞港和風暴影響，讓從晶片到石油和化學品供應等各項物品出現短缺；而且在此同時，商品價格也走高。」

好市多上季每股獲利2.75美元，遠高於華爾街預期。營收達453億元，也超過預期的436億元。

然而在這些數字之下的現況，是全面上漲的物價正在影響這家連鎖店。

從好的一面來說，汽油價格上漲了；今年全國汽油價格飆升約30%。但在另一方面，事情就沒那麼簡單了。

與其他企業一樣，好市多也一直努力不將成本轉嫁給客戶。為此預計可能會影響一些獲利率，但程度仍有待觀察，到目前為止還沒有任何重大影響。

加蘭蒂提到某些商品價格漲幅高達8%，包括紙漿和紙張、以及各種塑料製品以及酒泡水和奶酪。某些服飾類價格上漲3%至10%。

他表示，總體而言，該公司對通膨率的預估已從3月的1%至1.5%升至如今的2.5%至3.5%。

加蘭蒂說，「有些商品漲得更多，有些商品還沒改變。有些甚至還下降了一點。」「雖然我們仍認為在盡最大努力控制物價方面做得很好，但通膨壓力已經反彈。」

好市多已與旗下供應商合作應對物價壓力。但加蘭蒂承認「部分通貨膨脹已經開始轉嫁。」

他表示，未來指標性的4.99元烤雞和2.99元的40瓶飲用水包裝等物品可能會受到影響。

好市多 油價 石油

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