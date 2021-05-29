散戶投資當道 金融科技看好

散戶投資 App Acorns即將掛牌上市，宣布將與特殊目的收購公司Pioneer Merger Group合併以進行IPO。

目前散戶投資和金融業已有許多業者爭奪市場，在Acorns之前還有Robinhood、免手續費或低手續費的經紀商德美利證券(TD Ameritrade) 和E-Trade以及Square和PayPal等金融科技股。

對於這類領域該如何操作？Tocqueville Asset Management投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)看好金融科技類股。他說，本就快速成長的它們在疫情 期間擴張更形加速。

他說，「整個類股的上揚空間還很大。」「操作的一種方法是經由FINX，也就是GlobalX金融科技ETF，它涵蓋所有這些個股。如果想接觸加密網絡基礎建設，很多公司也在其中。」

以Square和PayPal為主要成分股的FINX ETF今年下跌超過3%。但是過去12個月上漲44%，超過史坦普500指數。

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)特別喜歡另一種操作金融科技股的玩法，「我持有PayPal和Square，其中PayPal現在的技術面走勢非常棒。它正在逐步翻升，站穩支撐點。如果股價 超過260元，就可能真的開始上漲，可能一路回到300美元。」

PayPal 28日收於260.02元。升至300元意味著還有近16%的漲幅。

巴魯克還點名專門從事房貸和車貸業務的Ally Financial：「該股本身事實上非常便宜。尤其是相較一些傳統銀行股，但其估值又遠不及一些金融科技公司，但股價已經開始走高，短期內上看61美元。」

Ally今年表現出色，上漲近54%。在過去12個月上漲194%。