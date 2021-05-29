我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾50.1%民眾 已接種第1劑疫苗

台單日21死創新高 新增486例確診

財經簡訊

財經新聞組／整理

4月核心PCE年增3.1% 高於預期

商務部報告，由於經濟快速擴張，物價壓力上升，4月核心個人消費支出指數(PCE)上漲速度快於預期，達3.1%，高於預估的2.9%；月增0.7%，也高於預估的0.6%。包括食品和能源在內，整體PCE指數年增3.6%，月增0.6%。

Doximity擬IPO 配股15%給醫生

一如Uber提供給司機、Airbnb提供給房東，現在Doximity也開始向醫生提供配股方案，而且比率更高。在28日發表的IPO招股說明書中，被稱為醫界LinkedIn的健康科技公司Doximity表示，將透過「預留股份方案」為醫生提供高達15%的股份。但並未透露將發行多少股份或以什麼價格發行。

本周末電影票房 可望破億

這個陣亡將士紀念日周末在新片上映、電影院開放數量增加和消費者信心增加之下，票房可望突破1億元大關。自疫情封鎖影院以來，去年4月23日周末是票房最高。上次票房突破1億元在2020年3月6日。以往陣亡將士紀念日周末票房平均為2億元。本周末上映的大片為「庫伊拉」和「噤聲2」。

特斯拉啟用觀測駕駛人鏡頭

特斯拉開始在部分Model 3和Model Y上使用車內鏡頭，以確保駕駛人在使用駕駛輔助功能時注意前方道路。這些Model 3和Model Y原已配備面對駕駛人的駕駛座鏡頭，但該公司的車主手冊宣稱並非用於監控。特斯拉系統要求駕駛人須手握配備觸摸感撼器的方向盤來「啟用」輔助功能。

AT&T聘商務部長好友當說客

電信巨頭AT&T聘用商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)的朋友達菲(Jon Duffy)，就拜登總統的基礎建設方案遊說官員。根據遊說登記報告顯示，AT&T在4月聘用現職羅德島行銷公司Duffy & Shanley總裁的達菲。報告沒有說明他是否會遊說國會議員或政府官員。

Colonial Pipeline網路再出問題

數周前遭勒索軟體攻擊而癱瘓數日的全美最大的燃料通路Colonial Pipeline又遇到網路問題。Colonial說，由其系統到第三方調度系統的通訊可能受到影響。內部IT部門已經發現這個問題，並正在努力盡快解決中。原因和影響層面有多大不明，只說託運人在輸入和更新送貨名單時遇到問題。

特斯拉 AT&T 商務部

上一則

對復甦感樂觀 本周股指走升

下一則

戴爾惠普大賺 市場憂行情觸頂

延伸閱讀

特斯拉棄用雷達 Model 3不再是消費者「頂級優選」

特斯拉棄用雷達 Model 3不再是消費者「頂級優選」
彭博：中國部分機構在調查員工是否開特斯拉

彭博：中國部分機構在調查員工是否開特斯拉
確保車用晶片產能 特斯拉傳洽購旺宏6吋廠

確保車用晶片產能 特斯拉傳洽購旺宏6吋廠
特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

特斯拉2招搶晶片 霸氣提前付款 傳要買座晶圓廠

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：物價飆勞工缺 美經濟加速奔馳前暫時打滑現象

2021-05-28 07:48
退休後的養老金要如何省稅，必須仔細考量。（路透）

退休後養老金 究竟該如何省稅？

2021-05-23 02:00
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14
多數銀行和信用合作社提供兒童儲蓄帳戶，父母可聯名持有，幫孩子養成存錢習慣。Getty Images

早點替孩子存錢 省許多麻煩

2021-05-24 14:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因

湯唯拍「色戒」全裸出鏡腋毛濃密 李安親解原因
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS