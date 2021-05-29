4月核心PCE年增3.1% 高於預期

商務部 報告，由於經濟快速擴張，物價壓力上升，4月核心個人消費支出指數(PCE)上漲速度快於預期，達3.1%，高於預估的2.9%；月增0.7%，也高於預估的0.6%。包括食品和能源在內，整體PCE指數年增3.6%，月增0.6%。

Doximity擬IPO 配股15%給醫生

一如Uber提供給司機、Airbnb提供給房東，現在Doximity也開始向醫生提供配股方案，而且比率更高。在28日發表的IPO招股說明書中，被稱為醫界LinkedIn的健康科技公司Doximity表示，將透過「預留股份方案」為醫生提供高達15%的股份。但並未透露將發行多少股份或以什麼價格發行。

本周末電影票房 可望破億

這個陣亡將士紀念日周末在新片上映、電影院開放數量增加和消費者信心增加之下，票房可望突破1億元大關。自疫情封鎖影院以來，去年4月23日周末是票房最高。上次票房突破1億元在2020年3月6日。以往陣亡將士紀念日周末票房平均為2億元。本周末上映的大片為「庫伊拉」和「噤聲2」。

特斯拉 啟用觀測駕駛人鏡頭

特斯拉開始在部分Model 3和Model Y上使用車內鏡頭，以確保駕駛人在使用駕駛輔助功能時注意前方道路。這些Model 3和Model Y原已配備面對駕駛人的駕駛座鏡頭，但該公司的車主手冊宣稱並非用於監控。特斯拉系統要求駕駛人須手握配備觸摸感撼器的方向盤來「啟用」輔助功能。

電信巨頭AT&T聘用商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)的朋友達菲(Jon Duffy)，就拜登總統的基礎建設方案遊說官員。根據遊說登記報告顯示，AT&T在4月聘用現職羅德島行銷公司Duffy & Shanley總裁的達菲。報告沒有說明他是否會遊說國會議員或政府官員。

Colonial Pipeline網路再出問題

數周前遭勒索軟體攻擊而癱瘓數日的全美最大的燃料通路Colonial Pipeline又遇到網路問題。Colonial說，由其系統到第三方調度系統的通訊可能受到影響。內部IT部門已經發現這個問題，並正在努力盡快解決中。原因和影響層面有多大不明，只說託運人在輸入和更新送貨名單時遇到問題。