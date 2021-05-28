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長周末汽油價 恐創7年新高

財經新聞組／綜合報導
陣亡將士紀念日周末將現駕車出遊潮，汽油價格恐創7年新高。（歐新社）
陣亡將士紀念日周末將現駕車出遊潮，汽油價格恐創7年新高。（歐新社）

預計這個陣亡將土紀念日周末的汽油價格將會是7年新高，而且隨著人們在新冠疫情退燒後群起駕車出遊，整個夏季的汽油價格都可能維持在高點。

美國汽車協會(AAA)表示，目前無鉛汽油均價為每加侖3.04元，比一個月前高出16分，比去年高出1.08元。AAA還預計，本周末將有3700萬美國人出遊，比去年經濟處於停滯狀態時期成長60%。

在遭勒索軟體攻擊後的6天內，殖民地油管(Colonial Pipeline)停擺，讓汽油價格在5月初大幅上漲，尤其是在東南部。南部部分州更因駕駛人在加油站大排長龍加油，不少加油站賣光，使汽油價格每加侖上漲20分。

根據美國能源情報署(EIA)的最新數據，上周汽油需求達到每天950萬桶，是2020年3月13日經濟關閉以來最高水平。

GasBuddy石油分析主管迪哈恩(Patrick De Haan)表示：「我個人認為今年夏天油市可能會過熱，因為人們困在家裡太久。」「每個人都想出門。如果今年夏天供應出現問題，加油會變得很困難。」

迪哈恩說，更令人擔憂的是，如果出現任何煉油廠故障或颶風干擾原油或煉油品流通，那麼今年夏天油價將會飆漲，「在平常情況下，當油價上漲50分時，人們會想待在家裡就好，而今年不會，因為被壓抑的需求正待解放。如果供應出現任何問題，情況可能會一發不可收拾。」

AAA警告，東南部一些加油站可能會在為期3天的陣亡將士紀念日假期周末繼續承受供應壓力，但駕車人應仍能加滿油。不過海灘、山區或國家公園等熱門景點的加油站可能面臨供應不足的情況。

迪哈恩說，汽油價格可能從每加侖2.75元的低點到夏季變成每加侖3.25元。他和其他專家都表示，由於油管停擺影響的地區油價下跌，全國汽油平均價格可能會繼續下降。

汽油價格通常會在夏季駕車季節初達到頂峰，但專家表示，今年可能要到7月4日才會達到頂峰。

油價 加油站 美國

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