我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

房市買氣旺 帶動百思買業績

財經新聞組／綜合報導

百思買(Best Buy)CEO巴里(Corie Barry)說，隨著人們搬新家、改建房屋並坐視房地產價格上漲，他們大量購買家用電器和大螢幕電視，並付費請該公司員工協助設定這些新科技產品。

根據巴里的說法，強勁的房市是這家消費性電子產品零售商第1財季業績超出分析師預期的主要原因之一。她說，紓困支票也推動了家庭電影院、家電和電腦方面的支出。

她在財報電話會議上說：「即使整個疫情中的需求增加，我們仍然認為狂熱的房市將繼續推動對有助客戶改善居家體驗的產品和服務的需求。」

房價已連續上漲數月，因為房屋供應量跌至創紀錄低點，並且積極的買家競相標價。根據S&P CoreLogic Case-Shiller全國房屋價格指數，3月房價創下15年來最大漲幅。新冠疫情促使部分消費者離開人口稠密的城市搬到郊區或農村，以擁有更大的院子或家庭辦公室，因而更加劇這種趨勢。

巴里說，對百思買來說，火爆的房市是個福音，並擴展到服務和商品上。她說，這一直是銷售的主要動力，尤其是當人們搬新家時。

她說：「如果現在考慮搬家，不僅會想要新的電器，還希望所有連網設備能新的環境中運作。」「可能是新電視，也可能是新的家庭電影院。而對於許多人來說，更可能是新的辦公設備，或者一個新的在家學習配備。」

她說，百思買經由銷售產品和提供諸如家庭安裝或技術諮詢等服務，更具「獨特優勢」，「在搬進新家第一天發現無法使用無線網路，沒有比這更令人沮喪的事情了。」

巴里說，千禧世代是過去12個月百思買最大客群。年齡在25至40歲之間的千禧世代正進入結婚、收養寵物和生育孩子的時期，也推動了房屋銷售。

電影院 疫情 房價

上一則

聯想去年大賺11.7億美元 創新高

下一則

確保車用晶片產能 特斯拉傳洽購旺宏6吋廠

延伸閱讀

影藝學院：明年奧斯卡頒獎典禮 延至3月底登場

影藝學院：明年奧斯卡頒獎典禮 延至3月底登場
科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光

科州男涉嫌殺妻 竟因1張投給川普的選票曝光
美鬧影片荒 找Netflix代打

美鬧影片荒 找Netflix代打
美戲院鬧片荒 Netflix電影登上大銀幕

美戲院鬧片荒 Netflix電影登上大銀幕

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10
有「女股神」的伍德（Cathie Wood，圖右）。(Getty Images)

「女股神」賣掉就反彈？認賠停損維珍銀河 3天猛飆28%

2021-05-25 23:14
退休後的養老金要如何省稅，必須仔細考量。（路透）

退休後養老金 究竟該如何省稅？

2021-05-23 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院
張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光

張柏芝自提第4胎懷好久 「神秘富商」真實身分終曝光
費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助

費城中餐館老闆幫處理車禍 被毆身亡 妻兒無助
CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜

CNN：明年期中選舉 參院這10席最可能翻盤 魯比歐上榜
首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打