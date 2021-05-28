房市買氣旺 帶動百思買業績

百思買(Best Buy)CEO巴里(Corie Barry)說，隨著人們搬新家、改建房屋並坐視房地產價格上漲，他們大量購買家用電器和大螢幕電視，並付費請該公司員工協助設定這些新科技產品。

根據巴里的說法，強勁的房市是這家消費性電子產品零售商第1財季業績超出分析師預期的主要原因之一。她說，紓困支票也推動了家庭電影院 、家電和電腦方面的支出。

她在財報電話會議上說：「即使整個疫情 中的需求增加，我們仍然認為狂熱的房市將繼續推動對有助客戶改善居家體驗的產品和服務的需求。」

房價 已連續上漲數月，因為房屋供應量跌至創紀錄低點，並且積極的買家競相標價。根據S&P CoreLogic Case-Shiller全國房屋價格指數，3月房價創下15年來最大漲幅。新冠疫情促使部分消費者離開人口稠密的城市搬到郊區或農村，以擁有更大的院子或家庭辦公室，因而更加劇這種趨勢。

巴里說，對百思買來說，火爆的房市是個福音，並擴展到服務和商品上。她說，這一直是銷售的主要動力，尤其是當人們搬新家時。

她說：「如果現在考慮搬家，不僅會想要新的電器，還希望所有連網設備能新的環境中運作。」「可能是新電視，也可能是新的家庭電影院。而對於許多人來說，更可能是新的辦公設備，或者一個新的在家學習配備。」

她說，百思買經由銷售產品和提供諸如家庭安裝或技術諮詢等服務，更具「獨特優勢」，「在搬進新家第一天發現無法使用無線網路，沒有比這更令人沮喪的事情了。」

巴里說，千禧世代是過去12個月百思買最大客群。年齡在25至40歲之間的千禧世代正進入結婚、收養寵物和生育孩子的時期，也推動了房屋銷售。