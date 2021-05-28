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失業數據亮眼 道指升141點

財經新聞組／綜合報導

美股走升，因勞動市場數據優於預期，激勵投資人。

道瓊工業平均指數上漲141.59點或0.41%至3萬4464.64點。史坦普500指數小漲4.89點或0.12%至4200.88點。那斯達克綜合指數微跌1.72點或0.01%至1萬3736.28點。由於對經濟復甦感到樂觀，波音上漲3.87%。

但是，隨著投資人轉向周期性股票而減碼科技股，整體股市大盤漲幅受限。微軟、Netflix、Alphabet和蘋果公司均下跌。

勞工部報導，初請失業金人數降至40.6萬，創下新的疫情低點，遠低於預期。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計，截至5月22日當周有42.5萬人申請失業救濟金。

數據分析軟體公司Snowflake上漲4.05%。輝達小跌1.35%，即使該晶片巨頭第1季營收和銷售額均超過華爾街預期。與去年相比，其營收成長88%。

由於投機交易再起，迷因股回升。GameStop上漲4.87%，AMC Entertainment回吐盤中漲幅，收漲35.58%。

在加拿大皇家銀行(RBC)調升評級後，福特上漲7.05%。該公司在宣布其電動車策略後，26日股價上漲8%。

華爾街交易相對平靜。史指交易清淡，預計在陣亡將士紀念日周末前將持續如此。

指數 營收 華爾街

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