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台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台最年輕新冠死者 36歲男確診隔天病亡

財經簡訊

財經新聞組／整理

Gap上季銷售 超越疫情

Gap表示，由於購物者湧向Old Navy和Athleta採購夏季服飾，其第1財季銷售額超過疫情前水平。Gap同時調高全年銷售預測，其北美同名品牌顯示出初期改善跡象，並且電商持續強勁成長。該公司表示，有80%的銷售額來自傳統購物中心以外，包括網路、街邊店或帶狀購物區。

首季GDP增6.4% 耐久財訂單跌

商務部發布報告，第1季國內生產總值(GDP)成長率維持初值6.4%不變，低於《道瓊》預估的6.6%。重點在於核心個人消費支出(PCE)由2.3%升至2.5%。此外，4月耐久財訂單意外下降1.3%，原預期為成長0.9%，為11個月來首見下跌。剔除運輸後訂單成長1%。

AMC再遭炒作 股價一度漲47%

Reddit的狂熱當沖投資人對連鎖電影院AMC的投機交易激增，該股一度大漲47%，收漲35.58%。根據美國商銀對該平台的分析，AMC已超越GameStop成為WallStreetBets Reddit論壇上最熱門的股票。軋空也可能是AMC本周股價大幅反彈主因，S3 Partners統計該公司約有20%股票被放空。

成衣品牌擬IPO 市值估100億

知情人士透露，擁有Juicy Couture、Brooks Brothers、Aeropostale和Forever 21等品牌的零售企業集團Authentic Brands Group正在準備IPO，最快可能在今年夏天。預估市值100億元，超過Under Armour、Kohl's、Ralph Lauren和Dick’s Sporting Goods。

Salesforce首財季財報超預期

雲端計算軟體製造商Salesforce第1財季財報超出預期。調整後每股獲利1.21元，高於預期的88分；營收59.6億元，年增23%，高於預期的58.9億元。包括MuleSoft和Tableau產品在內的平台和其他部門是訂閱和營收最高的部門，貢獻營收17.5億元，年增28%。核心雲端產品營收13.9億元，年增11%。

Acorns擬借殼上市 估值22億元

儲蓄和投資App Acorns打算通過與空白支票公司合併以公開上市。這家金融科技新創企業宣布與一家公開交易的特殊目的收購公司Pioneer Merger Corp.合併，估值約22億元，合併預計將在下半年完成。交易完成後，該公司將在那斯達克交易，代碼為OAKS，以向該公司座右銘致意，期望長成大橡樹。

營收 雲端 疫情

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