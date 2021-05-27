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「不具壟斷性」 亞馬遜獲准買米高梅

財經新聞組／綜合報導
亞馬遜收購米高梅，只為留住會員。（路透）
亞馬遜收購米高梅，只為留住會員。（路透）

終於拍板定案。經過多年期待，終於等到一家大型科技公司收購另一家重點傳統媒體。

亞馬遜宣布以84.5億元價格收購傳奇電影鉅子米高梅影業(MGM Studios)。為什麼讓人感覺震撼？也許就本質而言，這是亞馬遜另一次狂熱收購，而且米高梅並不具備革命性或尖端性的科技。

相反地，亞馬遜需要為Prime Video提供更多內容，以繼續與Netflix、Disney+、Hulu、HBO Max和其他爭奪眼球的串流媒體服務競爭。收購米高梅不僅可帶進經典系列影片如「007」、「洛基」、「嬌妻系列」和「我要活下去」。此外，借助有經驗的影業工作室也可提高製作像是「侍女的故事」和「冰雪暴」等原創熱門影集的機率。

也許就因為這筆交易的本質與媒體或技術無關。亞馬遜的操作手法不同於其他娛樂公司。收購米高梅的主要理由是吸引更多消費者為Prime付費。

亞馬遜上月透露，過去一年有超過1.75億的Prime用戶收觀電視節目和電影。在亞馬遜於2005年推出Prime時，為數位服務支付月租費是很新奇的事；而16年後的今天，這種趨勢已在全球其他地區盛行。

亞馬遜透過為Prime會員提供免費外送服務而贏得市占率；但各主要零售商也跟進打折外送，收購米高梅是減少客戶流失的一個方法，並不足以讓人興奮。

也許只因亞馬遜可以收購的其他戰略性目標很少，所以監管機構會放行這件收購案。

華盛頓特區檢察長本周以反托辣斯為由起訴亞馬遜。國會去年抨擊亞馬遜利用第三方產品數據來促銷自有產品。但它們完全沒有提到亞馬遜在媒體和娛樂領域的主導地位。

那是因為亞馬遜在這方面根本沒有。即使它可能會在未來5年成為全球巨頭之一，但它將面臨很多競爭。因此監管機構會准許這筆交易，而不是讓亞馬遜以84.5億元去收購任何其他產業。

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