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亞馬遜搶市場 連鎖藥房哀嚎

財經新聞組／綜合報導

在傳出亞馬遜可能開設實體藥局後，CVS Health、Walgreens Boots Alliance和Rite Aid的股價出現下跌。

CVS下跌1.56%，Walgreens下跌4.02%，Rite Aid下跌2.43%。

「Business Insider」引述3名不願透露姓名的人士報導，亞馬遜正在考慮是否透過開設獨立零售藥店或在全食超市(Whole Foods)內設櫃來進一步銷售處方藥。

根據報導，討論仍處於探索階段，如果亞馬遜繼續推行這個想法，該公司可能還要花一年多的時間才能開始開設店面。

亞馬遜發言人對此表示，不對謠傳或猜測發表評論。發表聲明指出：「亞馬遜藥房(Amazon Pharmacy)致力於讓客戶在家中就能更方便地使用藥物外送到府服務。」

過去幾年，亞馬遜對跨足醫療保健領域展現出濃厚的興趣。它於2018年收購網路藥房PillPack。去年，它推出亞馬遜藥房正式跨入這行業務，當時也曾讓諸多藥房連鎖店股價暴跌。靠著這項新服務，大多數州的客戶都可以買到許多保險公司承保的處方，並可以在家就收到外送到府的藥物。

隨著越來越多消費者在網路上購買像是洗髮精和廁紙之類的臨街商品，CVS、Walgreens和Rite Aid已經開始感受到亞馬遜的壓力。這種趨勢已開始讓藥店連鎖店尋找其他方式來增加客流量並加強促銷。

從提供初級保健諮詢到睡眠呼吸暫停篩查，CVS正為其實體店面增加更多保健服務。Walgreens一直專注於快速便捷服務，例如路邊取貨和外送到府。而Rite Aid開始採用全新招牌和貨架產品混搭來更新其店面。

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