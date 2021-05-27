經濟重啟撐盤 股指普遍微升

美股小幅上漲，與經濟重新開放相關的股票再次支撐大盤。

史坦普500指數 攀升7.86點或0.19%至4196點，距歷史高點僅有1%。道瓊工業平均指數上漲10.59點或0.03%至3萬4322.05點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲80.82點或0.59%至1萬3738.00點。

與經濟復甦有關的企業股價 上揚。嘉年華上漲2.76%。在郵輪營運商獲得批准開始與自願乘客進行試航後，皇家加勒比(Royal Caribbean)躍升3.91%，本周累計升幅達11%以上。

福特汽車股價上漲8.55%。該汽車巨頭表示，到2025年，其在電動車方面的投資將增至300億元。

比特幣 繼續回升，有助於金融市場的風險情緒。根據Coin Metrics數據，比特幣26日回升至4萬元以上。5月19日該加密貨幣一度暴跌30%觸及3萬1.51元的低點。持有比特幣的特斯拉上漲了2.39%。

Nordstrom未能達到華爾街對第1季度獲利預期，股價下跌5.84%。而Urban Outfitters在上季業績優於預期後上漲10.04%。

26日也是藍籌股道指創立125周年，該指數在一個多世紀前首次亮相時只有12支成份股。其最佳年份出現在1915年，當時道指上漲81.7%；而1931年則是表現最糟糕的一年，跌幅達52.7%。