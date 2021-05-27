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1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸申請總量 降4.2%

抵押銀行家協會(MBA)表示，上周房貸申請總量較前周下降4.2%。申貸餘額低於54萬8250元的30年期固定利率房貸平均利率由3.15%上升到3.18%；自備款占20%的點數由0.36降至0.35。雖然利率升幅有限，但再融資需求下降7%，較去年同期下降9%；占總體房貸比率由前周的63.3%降至61.4%。

輝達上季銷售額 年增84%

輝達(Nvidia)2022財年第1季銷售額56.6億元，超越預期的54.1億元，較去年同期增加84%。主力產品繪圖晶片營收成長81%達34.5億元，按市場平台計算，該公司遊戲產品營收年增106%達27.6億元。預計下半年繪圖晶片仍舊供不應求，專為加密貨幣挖礦開發的CMP晶片營收1.55億元。

蘋果可望開放另類支付

根據徵才訊息，蘋果正在尋找首席談判代表以與「另類支付」合作夥伴建立合作關係。根據徵才說明，該角色將包括篩選潛在合作夥伴、進行談判並簽署交易，並為蘋果的電子錢包、支付和商務團隊啟動新方案和功能，同時還要與Apple Pay團隊合作。

福特電動車 2030年占銷量近半

福特汽車CEO法利(Jim Farley)在他10月1日上任後第一個投資人大會上宣布，根據該公司最新的轉型計畫，到2030年電動車將占該公司全球銷量近半。福特的方案包括到2025年時對電動車的投資增加到300億元以上。

洛馬+GM 為NASA造月球車

洛克希德馬丁和通用汽車(GM)正在合作開發一種新型的月球載具，供美國國家航太總署(NASA)在即將到來的Artemis登月任務中使用。NASA對下一代月球車的要求包括應該具備各種尖端技術，包括電動車系統、自動駕駛和應對危險地形能力。GM之前曾是波音的月球車承包商，參與3次阿波羅登月任務。

Snowflake財測 勉強達標

數據分析軟體公司Snowflake勉強達到分析師對其財年的營收預期。截至4月30日當季，該公司每股虧損70分；營收2億2890萬元，年增110%，高於Refinitiv分析師預期的2億1290萬元。預估2022財年產品收入在10.2至10.35億元間，中值約年增86%，超過FactSet共識的10.2億元。

營收 電動車 晶片

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