我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

房價飆轉嫁成本 租屋客負擔加重 4月公寓租金漲1.3%

財經新聞組╱綜合報導
通膨升溫，租屋客的負擔越來越重。（路透）
通膨升溫，租屋客的負擔越來越重。（路透）

通常認為購屋成本太高的人都想租間房屋或公寓，但快速上漲的房價讓投資人無力招架，而租屋族的負擔也越來越重。

RealPage數據顯示，4月公寓租金上漲1.3%，是近10年來單月最大漲幅，這也正逢大多數家庭自4月至9月之間的搬遷風潮。

在舊金山灣區，由於新冠疫情，房租暴跌；之後由於疫苗接種鼓勵人們返回城市，房客再度回歸。租賃App Zumper顯示，租金終於在5月開始上漲，但仍比疫情前高峰下降約21%。

單屋住宅租金漲幅甚至更高。根據CoreLogic的數據，3月這類房屋的租金較一年前上漲4.3%，高於2020年3月的3%年增率。根據美國人口普查局，由於單屋住宅出租率達到世代最高水平，需求已超過供應。

CoreLogic首席經濟學者博塞爾(Molly Boesel)說，該指數「顯示出隨著租客在密度較低地區尋求更多空間，獨立物業更受歡迎」。「在疫情前，單屋住宅和雙拼住房的租金以相近速度增加。但是從2020年6月開始，單屋住宅的租金增幅加速。到今年3月，其增速已是雙拼住房的5倍。」

高房價也驅使更多人租用獨戶房屋，但他們根本買不起。不過，隨著租金上漲，負擔能力也開始影響需求。接受CoreLogic調查的消費者中，超過三分之一的人表示，他們對周遭租房選擇負擔能力已很低或根本無力負擔。

在高階房市，單屋住宅的租金上漲更快。因為可以收取更高租金，投資人正在重新投入市場。房地產經紀商Redfin表示，今年第1季投資型房屋銷售年增2.7%，這是自疫情爆發以來首見成長。第1季每7套美國房屋大概就有1套是投資型，比率為14.9%。

投資人通常也有現金優勢，讓他們在本已激烈的市場中更具競爭力。全美房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，全款買家占4月房屋銷售的25%，而去年4月只有13%。

租金 投資 疫情

上一則

擺脫安卓 華為鴻蒙手機系統6/2亮相

下一則

美國通膨預期升 消費信心降

延伸閱讀

大奧斯汀住房市場 展現強大需求

大奧斯汀住房市場 展現強大需求
房地產稅試點 點名深圳海南

房地產稅試點 點名深圳海南
中國地產首富、「貝殼找房」董事長左暉 50歲突然病逝

中國地產首富、「貝殼找房」董事長左暉 50歲突然病逝
大休士頓房市 將再旺10個月

大休士頓房市 將再旺10個月

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
2013年諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學知名經濟學教授席勒（Robert Shiller）。路透

席勒：泡沫成形 股市、房市充滿西部拓荒時代心態

2021-05-24 07:49
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

拜登追富人稅 加密幣轉帳超過1萬元「須申報」

2021-05-20 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流
白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目

白人夫婦收養中國5童 4個患白化症 生活躍TLC實境節目
周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因
華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男

華裔通勤客突被推下地鐵 列車急剎 警通緝非裔男