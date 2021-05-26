房價飆轉嫁成本 租屋客負擔加重 4月公寓租金漲1.3%

通膨升溫，租屋客的負擔越來越重。（路透）

通常認為購屋成本太高的人都想租間房屋或公寓，但快速上漲的房價讓投資 人無力招架，而租屋族的負擔也越來越重。

RealPage數據顯示，4月公寓租金 上漲1.3%，是近10年來單月最大漲幅，這也正逢大多數家庭自4月至9月之間的搬遷風潮。

在舊金山灣區，由於新冠疫情 ，房租暴跌；之後由於疫苗接種鼓勵人們返回城市，房客再度回歸。租賃App Zumper顯示，租金終於在5月開始上漲，但仍比疫情前高峰下降約21%。

單屋住宅租金漲幅甚至更高。根據CoreLogic的數據，3月這類房屋的租金較一年前上漲4.3%，高於2020年3月的3%年增率。根據美國人口普查局，由於單屋住宅出租率達到世代最高水平，需求已超過供應。

CoreLogic首席經濟學者博塞爾(Molly Boesel)說，該指數「顯示出隨著租客在密度較低地區尋求更多空間，獨立物業更受歡迎」。「在疫情前，單屋住宅和雙拼住房的租金以相近速度增加。但是從2020年6月開始，單屋住宅的租金增幅加速。到今年3月，其增速已是雙拼住房的5倍。」

高房價也驅使更多人租用獨戶房屋，但他們根本買不起。不過，隨著租金上漲，負擔能力也開始影響需求。接受CoreLogic調查的消費者中，超過三分之一的人表示，他們對周遭租房選擇負擔能力已很低或根本無力負擔。

在高階房市，單屋住宅的租金上漲更快。因為可以收取更高租金，投資人正在重新投入市場。房地產經紀商Redfin表示，今年第1季投資型房屋銷售年增2.7%，這是自疫情爆發以來首見成長。第1季每7套美國房屋大概就有1套是投資型，比率為14.9%。

投資人通常也有現金優勢，讓他們在本已激烈的市場中更具競爭力。全美房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，全款買家占4月房屋銷售的25%，而去年4月只有13%。