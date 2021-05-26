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台本土確診新增302例+校正331例 死亡暴增11例

洛杉磯鑽石吧華人母子命案 兇嫌是死者長子

財經簡訊

財經新聞組╱整理

全國房價年增13.2% 連升10月

S&P CoreLogic Case-Shiller 3月全國房屋價格指數較2020年3月同期上漲13.2%，高於2月的12%年增率，代表連續第10個月上漲。3月漲幅是2005年12月以來最大漲幅，也是該指數30年歷史上最大漲幅之一。10城綜合指數年增12.8%，高於前月的11.7%；20城指數年增13.3%，高於上月的12%。

聯航旅遊票價重回2019年水平

隨著旅客開始從長期的疫情低迷中回歸，暑假旅遊變得越來越昂貴。聯合航空表示，5月國內休閒機票獲利率超越2019年水平，並表示這種趨勢將持續到整個夏季，與上周西南航空的類似評論相呼應。聯航表示，第2季每可用座位英里的總收入下跌12%，低於之前預期的約20%已接近2019年水平。

傳拒收購 Discord指報價不止1家

據傳微軟以100億元收購遊戲平台Discord的建議失敗了。Discord聯合創始人兼CEO席創(Jason Citron)拒絕談論這一點，因他簽署了保密協議，但他指出，他創立的網路聊天新創公司接獲的報價不止一宗。該公司於6年前成立，專門為電子遊戲玩家提供一種更佳的閒聊和交談管通。

亞馬遜廣告營收達同業總和2.4倍

Loop Capital統計，亞馬遜廣告部門的大幅成長，代表其營收貢獻已是Snap、推特、Roku和Pinterest總和的2.4倍，並且增度達1.7倍。亞馬遜的「其他」部門主要是廣告營收，另外包括與其他服務產品相關的銷售額，該公司第1季財報中，該部門營收年增77%，逾69億元。

供應充足 玉米期貨大跌6%

美國最大經濟作物玉米期貨價格大跌，因遭供應充足的擔憂打擊。7月交割的玉米期貨價格下跌6%至每蒲式耳6.18元，為1個月低點。農業部發表《作物進展》報告指出，截至23日，玉米已種植面積達預定面積的90%，高於5年平均水平80%；加上美國中西部地區降雨充沛，抵銷了中國需求的擔憂。

比特幣動盪 100倍槓桿是主因

比特幣的激進走勢並非全部源自中國的打壓或馬斯克的推文。分析師表示，在不受監管的加密貨幣市場中被迫承擔過多風險的交易員，是造成上周重挫30%和主要交易所停擺的絕大原因。蓬勃發展的比特幣借貸市場也加劇了動盪，像是BitMEX等亞洲公司允許以1比100的槓桿率進行交易。

營收 指數 亞馬遜

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