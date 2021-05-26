小型股羅素2000 夏初可見行情

在今年年初升幅一度超越史坦普500指數 後，小型股5月暫時休息。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，下一步走勢可能會決定未來幾個月股市的表現，「在今年夏季的前半段，在7月底之前，季節性因素都將持續呈現利多，我們相信股市過去3個月已經完成內部整合。」「很快就可能往任何一個方向發展。」

他補充說，觀察羅素2000指數走勢可能會提供更多有關未來走高或走低的線索，「我們預期將會出現一波夏季行情，並以羅素2000指數作為重要指標。只要羅素2000站穩3月低點2085點的支撐點，就像現在一樣，那麼我們的預測就不會改變，行情就應該會持續下去；除非它跌破那個支撐點，才會破壞我們的正向看法。」

羅素2000指數25日收在2205.77點。跌至3月低點代表還有3%的下跌空間。

不過即使接下來走高，BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)也不建議進場買進小型股，「說實話，我看好羅素2000指數的程度比一個月前低。更諷刺的是，這與我相信隨著時間過去，通貨膨脹一定會減弱的信念有關。」「隨著10年期債券殖利率 下降，很難想像所有這些成本漲幅很大的小型公司還能將其成本轉嫁給消費者。」

殖利率下降並不是許洛斯伯格對羅素2000指數點出的唯一警訊。他還指出零售數據疲軟和令人失望的4月就業 報告，這是另外兩個可能會阻止小型股反彈的訊號。

他說，「這並不意味著我認為羅素2000指數會下跌，這只是意味著我認為它的表現將相對落後於那斯達克指數。對我來說，做多羅素2000指數、放空那指的操作方式已經逆轉，這也就是我接下來的部位配置方式。」