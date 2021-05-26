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科技股回吐升幅 道指中止連三漲

財經新聞組╱綜合報導

由於市場陷入進退兩難，美股回吐早盤漲幅，收盤下跌。

受能源股拖累，史坦普500指數下跌8.92點或0.21%至4188.12點。以科技股為主的那斯達克綜合指數收盤微跌4點或0.03%至1萬3657.17點。道瓊工業平均指數下跌82.44點或0.24%至3萬4311.54點，終止連3日走升，盤中一度上漲逾100點。

大型科技股蘋果和Netflix都回吐早盤漲幅，收盤下跌。華盛頓特區總檢察長拉辛(Karl Racine)表示，將依反托拉斯起訴電商巨頭亞馬遜，亞馬遜股價承壓。他聲稱亞馬遜不公平地提高消費者售價，抑制創新。但是，該股最終收漲0.43%。

航空公司和郵輪公司為大盤提供一些支持。聯航上漲1.5%，該公司稍早表示，由於經濟重啟，5月旅遊購買機票獲利率突破2019年水平。波音也上漲1.39%。挪威郵輪和皇家加勒比海都上漲超過3%。

最近劇烈波動的比特幣在24日趨於穩定。在馬斯克(Elon Musk)表示與礦工就永續性進行討論後，比特幣價格反彈。

持有比特幣的特斯拉下跌0.29%。加密貨幣交易所Coinbase上漲7.59%，該股也因被摩根大通(JPMorgan)評為買入而獲提振。

亞馬遜 指數 比特幣

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