旅遊股重獲動力 可趁低承接

旅遊業開始蓬勃發展。主要遊輪、酒店和航空股是史坦普500指數25日表現最好的類股，逐漸回升至疫情前水平。

挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line Holdings)、皇家 加勒比海(Royal Caribbean)、嘉年華(Carnival)、米高梅度假村、凱撒娛樂、聯合航空、達美航空和美國航空都是史指本周漲幅最大的成份股。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)表示，雖然郵輪公司仍然承受沉重的債務負擔，但其中2支個股值得買進，「郵輪可望再度恢復航行。但它們的股價 仍然低迷，代表還有一定的上升空間。」

皇家加勒比海、嘉年華和挪威郵輪目前股價分別比2020年1月新冠疫情前高點低33%、44%和47%。

謝伊說，「挪威郵輪和皇家加勒比海都還有大約30至40元的上漲空間，基於這些特殊因素，平價看漲期權價格更形便宜。」

她建議觀察2022年1月或2023年1月這2支股票的平價LEAP看漲期權。 LEAP是指長期股價預期證券，通常是長期投資人的股票替代品。

謝伊說：「有個便宜的選擇權在手，再看好這些個股回升至疫情前水平，將會有很大的上漲空間。」

Federated Hermes投資組合經理，股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)則表示，隨著消費者口袋飽飽，比一年前增加3兆元，這種復甦不會很快消失。

他說，「一年多來我們待在家裡盯著螢幕，因此，就各項主題來說，所有的類股都是最佳選擇，無論是航空公司、賭場、郵輪、餐館，基本上就是整個類股。」

夏瓦隆說，主動管理是成功關鍵，「因為面臨物價壓力，而且勞動市場仍面臨限制，因此必須認真選股。」「最好是買進資產負債表良好、具有營運效率和定價能力的公司，這樣它們才能在物價不斷上漲的環境中受益並推升股價。」