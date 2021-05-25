機票酒店變貴 加重度假成本

機票價格正在上升，加重出遊成本。（路透）

再次出遊的人數正在上升，價格也一樣。自疫情 爆發以來，旅遊人數攀升至新高，在此同時機票和酒店價格也不斷攀升。

而且汽油價 格也達到2014年以來最高水平，讓駕車出遊的成本也在攀升。

在今年春天疫情最嚴重時，旅遊業各項價格跌至最低點。但現在，航空公司和酒店正為忙碌的夏天做好準備，訂位數增加正在進一步推高售價。此外，航空公司的航班不像疫情前那樣多，因此旅客可能會面臨班班客滿。

根據Bernstein的研究，自4月1日以來，國內機票價格上漲9%，而國際機票價格上漲17%。而且還在繼續上漲中。

報告說：「就國內旅遊而言，6月的價格是過去一年中最接近疫情前水準的數值。」

西南航空上周表示，旅遊票價已接近2019年水平。

諮詢公司ICF的航空業務負責人恩格爾(Samuel Engel)表示，進一步提高票價的因素在於，航空公司正在恢復對其最具彈性和價格最低的基本經濟型票價的嚴格限制。航空公司不希望旅客購買這些票價，而是購買價格更高的標準客艙票價。

由於面臨創紀錄的損失，航空公司在疫情期間取消了相關規定，以吸引旅客搭乘。

另一項旅遊成本上升的原因在於主題公園等更多景點正在重新開放。疫情期間進行的容量限制甚至強制戴口罩規定也正在解除。

過去大約一年左右，向遊客開放的旅遊目的地非常少。航空公司高管說，海灘、山區和其他戶外旅遊目的地已有許多旅客預訂，使得一些熱門景點的酒店價格甚至比疫情之前還要高。

根據酒店數據提供商STR的數據，5月初，墨西哥 坎昆的酒店價格約為每晚205元，比一年前的45元和2019年的160元還高。夏威夷的酒店約為269元，高於去年的122元和前一年的263元。

不過由於商務和大多數國際旅遊基本上仍不存在，因此票價和酒店費率仍大大低於2019年水平，這將限制未來的價格升勢。