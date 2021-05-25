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科技+經濟重啟 道指上揚186點

財經新聞組／綜合報導

科技股和受惠經濟重啟的股價領漲，美股攀升。

道瓊工業平均指數上漲186.14點或0.54%至3萬4393.98點。在科技和通訊服務類股帶動下，史坦普500指數上漲41.19或0.99%至4197.05點。那斯達克綜合指數上漲190.18點或1.41%至1萬3661.17點，Alphabet、臉書和微軟股價均上漲逾2%。

隨著加密貨幣反彈，科技股擺脫比特幣上周末的頹勢。該加密貨幣23日跌破3萬2000元，24日反彈20%至3萬9000元以上。比特幣價格19日一度跌至略高於3萬元，為1月底來最低水平。

Coinbase上漲0.42%，這是因為比特幣大漲，高盛給予買入評級。雖然比特幣動盪，持有大量比特幣的特斯拉上漲4.4%。

受惠經濟重新開放的股票走升。美國航空和聯合航空上漲至少1%。嘉年華上升2.69%，挪威郵輪跳升4.7%，該公司宣布將在今年夏天重返美國航線。

進入本月的最後一個完整交易周，道指可望5月上漲。史指目前本月上漲0.4%，那指本月下跌超過2%，有望中止自2018年1月以來的最長單月連漲紀錄，也就是7個月以來的首見下跌。

比特幣 指數 美國

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