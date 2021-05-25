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微軟買點到 專家看好再漲7%

財經新聞組／綜合報導

微軟是全球市值最大的科技股之一，隨著由成長型到價值型的類股輪轉，微軟股價承受壓力，從4月的高點回落了大約7%，上周又再下跌了1%。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)認為微軟近期出現疲軟，正是進場承接良機，「我喜歡微軟，它是我最看好的長期成長型個股之一，表現十分一致。它擁有許多不同的產品領域，並且還在繼續成長中，營收與上年同期相較保持穩定。」

微軟最近公布其至3月底當季業績，創下2018年以來最大營收成長。其快速成長的公共雲端部門Azure銷售額成長50%。

謝伊表示，「我認為此刻正是最佳的拉回買進良機。它在100日移動均線處明顯反彈，近期目標價為270元。」

微軟24日收於每股250.78元。升至270元意味著還有7%的上漲空間。

謝伊不是唯一看好微軟的人。該股在華爾街的平均評級為買入。Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)也對其感到樂觀，「它的走勢圖十分正向發展。」「如今只是在上升區間中拉回至低點，看來應該買進。」

即使微軟今年表現不佳，但它卻是2020年表現最好的個股之一。該股去年上漲42%，超過史坦普500指數16%的漲幅。

強生補充說，近年表現出色，也應歸功於微軟CEO納德拉(Satya Nadella)，「如果深究納德拉的業績，那絕對是驚人的。過去7年超過565%，成長幅度超過蘋果公司，並且肯定比前CEO鮑默(Steve Ballmer)表現更好，後者的表現還追不上那斯達克指數。因此，我們都應向納德拉脫帽致敬。」

納德拉於2014年初宣布出任微軟CEO。

微軟 CEO 營收

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