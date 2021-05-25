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1張圖：美確診3314萬 49.4%已打1劑疫苗

台增281例+校正261例 本土確診破4000

財經簡訊

財經新聞組／整理

Peloton俄州砸4億建廠

Peloton將投資4億元在美國建立其第一家本土工廠，以加快其熱門的腳踏車和高端跑步機的生產和交貨速度。它選擇位於俄亥俄州Wood郡Troy鎮的200英畝土地，建造超過100萬平方英尺的製造、辦公和娛樂設施空間，預期今年夏天動土，可望為該地帶來2000多個工作，希望2023年能開始生產。

Verizon推免費遊戲服務

Verizon將向訂戶提供6個月和12個月Apple Arcade和Google Play Pass的免費訂閱。既有無線用戶將免費獲得6個月的Apple Arcade或Google Play Pass服務，並且可以選擇吃到飽套餐，而選擇「Play More」和「Get More」吃到飽方案訂戶將獲得12個月的優惠。

增加彈性 Airbnb更新平台

隨著新冠疫情繼續在全球部分地區消退，Airbnb宣布對其平台進行100多項改變和更新，重點在於彈性。對房客提供3種新搜尋選項，包括彈性日期、地點和住處。對房東則簡化了上架規定，因原本數十項減少至只需填寫10項即可。

微軟重新規畫混合上班

在去年讓員工在家上班後，現在微軟決定如何讓部分員工回公司上班，而其他員工則繼續遠距工作。微軟自3月下旬起歡迎部分員工重回公司總部上班，現在開始思考全新的混合工作方式。包括盡量不要連續線上開會、員工健康是首要任務、更新公司會議室配備、盡量使用雲端功能等等。

傳亞馬遜90億併米高梅影業

知情人士透露，亞馬遜即將以85億至90億元價格收購製作並發行「007」系列電影及其他電視影集和電影的米高梅影業，為其Prime Video爭取更多內容，以與Netflix、迪士尼和其他串流媒體服務競爭。預計交易將在25日公布。這將是2017年以137億元收購全食超市(Whole Foods)以來最大收購案。

成功試射 維珍銀河股價大漲

在成功進行太空飛行測試後，維珍銀河(Virgin Galactic)股價上漲。22日的發射代表了這家太空旅遊公司向前邁出關鍵一步。 在12月暫停發射後，這次測試被延後了6個月。其股價較前一交易日的21.07元上漲20%，收復今年全部跌幅。5月該公司股價曾下跌逾30%。

股價 微軟 俄亥俄州

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美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

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美國財政部公布計畫，要打擊藏匿收入的美國有錢人，其中包括加密貨幣轉帳逾1萬美元必須申報。(路透)

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