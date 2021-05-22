消費者愛尋寶 折扣零售店夯

撐過疫情風暴，折扣零售商業績長紅。（路透）

在TJX Companies和Ross Stores本周發布第1季財報後，市場對購物者是否會重回折扣零售店尋寶的疑慮一掃而空。

兩家公司的銷售額均超出預期，因為隨著疫情 引發的封鎖開始緩解，消費者重新回到它們的店面尋找新的服裝、鞋子、行李箱和家庭用品。

TJX和Ross特別強調購物者被壓抑的需求，雖然許多人最近幾個月獲得額外的紓困資金，但很多人還是喜歡撿便宜，店內尋寶的風潮可能會比疫情前還高。

TJX CEO赫爾曼(Ernie Herrman)在財報電話會議上說：「我們相信，尋寶購物體驗的吸引力為消費者提供了購物的誘人理由。」「這種風潮不會消失。」

一年前TJX淨銷售額減少逾半，第1季出現淨虧損，原因是疫情迫使該公司暫時關閉國內外4500多家門市。這對依賴實體購物的該公司造成毀滅性的打擊。TJX雖也為其某些品牌如TJ Maxx提供網路購物平台，但並非全部。

但本周TJX公布的第1季業績逆轉，淨銷售額較上年同期的44.1億成長近130%至100.9億元，高於華爾街 估計的86.2億元。TJX擁有Marshalls和TJ Maxx品牌。

Ross去年第1季關閉所有店面，今年第1季銷售額較上年同期的18.4億元增加1倍多達45.2億元，超過華爾街38.7億元的預期。

CEO倫特勒(Barbara Rentler)表示，過去幾年越來越多零售店關閉和破產，而該公司對趁此良機爭取市占率感到特別樂觀。該公司擁有Ross Dress for Less和DD’s Discounts。

BMO Capital Markets分析師席格(Simeon Siegel)表示：「我們看好它們的市占率會繼續增加，因為它們不靠電商 ，低價最終會勝出。」

的確，由於缺乏網購業務，這些公司在疫情期間的掙扎程度超過其他零售商。廉價業務傳統上一直以店內體驗為中心，而不是網路。Ross沒有電商網站。折扣連鎖店Burlington Stores也在2020年初放棄其網站。