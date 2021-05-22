接種疫苗與否 旅遊觀念大不同

根據一家行銷科技公司的調查，已接種疫苗 和未接種疫苗的人對今年春季出遊的想法有不同的想法，但與一般預期並沒有什麼不同。

隨著旅遊訂位的激增，總部位於紐約的Zeta Global的調查顯示，未接種疫苗的人看來比接種疫苗的人更想出遊，也更想去人口稠密的地方。

Zeta Global在3月中旬對3700名消費者進行調查，結果顯示，接受疫苗接種的受訪者中有67%表示要等到5月底才會出遊，但是只有59%的未接種疫苗者會等這麼久。

受訪的接種疫苗者中有超過80%對預定目的地的公衛限制感到擔憂，而未接種者中只有38%有此擔憂。

Zeta Global CEO史坦伯格(David Steinberg)表示，如果進行健康限制，接種疫苗者會更安心旅遊，而未接種疫苗者比較在乎當地的限令對其旅遊有什麼影響。

調查顯示，62%未接種疫苗者「根本不關心」其旅行目的地的公衛限制，而只有19%已接種者有此看法。

Zeta Global數據顯示，總體來說，2月和3月的旅遊首選地是紐約市 、丹佛、亞特蘭大、達拉斯沃思堡、費城以及佛州的奧蘭多和坦帕。

不過，是否接種疫苗對目的地有不同的看法。已接種者偏好東北和中西部；未接種者多前往南部和西岸。

接種疫苗者的首選目的地為：明尼亞波利斯-聖保羅、俄亥俄州 哥倫布、華盛頓特區、波士頓、巴爾的摩、辛辛那提、印第安納波利斯。

未接種疫苗者的首選目的地是：休士頓、邁阿密勞德代堡、洛杉磯、鹽湖城、聖安東尼奧、西雅圖塔科馬、德州奧斯丁、阿肯色州小岩城。

但是，4月的數據顯示出旅者的口味出現變化，未接種疫苗者大多前往人口稠密的城市，而已接種疫苗者偏好廣闊的空間。