我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

接種疫苗與否 旅遊觀念大不同

財經新聞組／綜合報導

根據一家行銷科技公司的調查，已接種疫苗和未接種疫苗的人對今年春季出遊的想法有不同的想法，但與一般預期並沒有什麼不同。

隨著旅遊訂位的激增，總部位於紐約的Zeta Global的調查顯示，未接種疫苗的人看來比接種疫苗的人更想出遊，也更想去人口稠密的地方。

Zeta Global在3月中旬對3700名消費者進行調查，結果顯示，接受疫苗接種的受訪者中有67%表示要等到5月底才會出遊，但是只有59%的未接種疫苗者會等這麼久。

受訪的接種疫苗者中有超過80%對預定目的地的公衛限制感到擔憂，而未接種者中只有38%有此擔憂。

Zeta Global CEO史坦伯格(David Steinberg)表示，如果進行健康限制，接種疫苗者會更安心旅遊，而未接種疫苗者比較在乎當地的限令對其旅遊有什麼影響。

調查顯示，62%未接種疫苗者「根本不關心」其旅行目的地的公衛限制，而只有19%已接種者有此看法。

Zeta Global數據顯示，總體來說，2月和3月的旅遊首選地是紐約市、丹佛、亞特蘭大、達拉斯沃思堡、費城以及佛州的奧蘭多和坦帕。

不過，是否接種疫苗對目的地有不同的看法。已接種者偏好東北和中西部；未接種者多前往南部和西岸。

接種疫苗者的首選目的地為：明尼亞波利斯-聖保羅、俄亥俄州哥倫布、華盛頓特區、波士頓、巴爾的摩、辛辛那提、印第安納波利斯。

未接種疫苗者的首選目的地是：休士頓、邁阿密勞德代堡、洛杉磯、鹽湖城、聖安東尼奧、西雅圖塔科馬、德州奧斯丁、阿肯色州小岩城。

但是，4月的數據顯示出旅者的口味出現變化，未接種疫苗者大多前往人口稠密的城市，而已接種疫苗者偏好廣闊的空間。

疫苗 紐約市 俄亥俄州

上一則

道指升123點 那指終止連跌

下一則

消費者愛尋寶 折扣零售店夯

延伸閱讀

白宮攜手交友軟體 催年輕人打疫苗 還能提高配對機會

白宮攜手交友軟體 催年輕人打疫苗 還能提高配對機會
中華公所檢測站及疫苗站圓滿結束

中華公所檢測站及疫苗站圓滿結束
輝瑞、莫德納、嬌生 允諾供應窮國35億劑

輝瑞、莫德納、嬌生 允諾供應窮國35億劑
IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗

IMF籲實施500億美元計畫 助全球民眾接種疫苗

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

2021-05-21 08:42
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億