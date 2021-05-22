看好高成長 瑞銀吃Chipotle

由於分析師渴求獲利，不少評級衝擊了本周的餐飲類股。

Argus Research因溫蒂漢堡(Wendy's)推出新菜單並注數位業務而調升評級；瑞銀(UBS)調升Chipotle獲利預期和長期成長展望；德銀(Deutsche Bank)則因近期管理層重組 ，給予JM Smucker良好的短期買進評級。

Gradient Investments總裁賓格(Michael Binger)表示，溫蒂和Chipotle看來不錯，但他認為Chipotle是更好的選擇，「Chipotle品牌似乎從來不會真正讓客戶群感到厭倦。」

雖然它的股價 昂貴，但他看好該公司的高成長率，並預期Chipotle未來4年平均實現25%左右的獲利成長。

他說：「這在股市中很少見，所以我看好Chipotle。」「獲利率 是最大關鍵。」

至於J.M. Smucker，賓格看空這支食品必需品個股，「它頂多是一家成熟的公司，不能期待會有獲利成長，而是本益比擴大。」「對我來說，本益比擴大並不容易。」

不過Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)反而看好該股，「我認為這支個股價格確實合理，Smuckers去年表現一直領先於其他同業，成長與預期相符，因此，它從來沒有被高估。」

更重要的是，股市一直在面臨從原材料短缺和供應鏈受限到需求上升的各種問題，這些都將推升通膨壓力，可能影響投資人錢包。由於商品成本上漲，JM Smucker去年8月調高售價。

桑契斯說：「就某種程度而言，雖沒有人喜歡通膨，但企業定價能力其實對獲利成長是健康的。」「市場會自然取得平衡，漲得太多會扼殺市場。」但是「它若能擴大獲利率，本益比擴大的機會就越大。」

Chipotle在2021年下跌3%，而Smucker上漲17%。