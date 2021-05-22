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台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

財經簡訊

財經新聞組／整理

4月成屋銷售減2.7% 連3降

美國房地產經紀人協會(NAR)指出，4月成屋銷售下降2.7%，經季節調整後年率為585萬套，為連續第3個月下降。銷售額較2020年4月高出33.9%，但當時正逢疫情爆發導致房市和經濟關閉。待售房屋供應下降20%至116萬套，按當前的銷售速度，去化需2.4個月。房價中位數34萬1600元，年增19.1%。

蓋茲搞婚外情 微軟CEO批

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)21日表示，高階主管不應濫用被賦予的權力。這是自從傳言微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)自2000年開始與員工有染後，該公司高層發出的第一條評論。納德拉表示，他相信該公司自2006年之後就制訂了一項政策，禁止高管間有不當行為。

Snap樂於支付蘋果30%抽成

Snap CEWO史皮格(Evan Spiegel)表示，很高興支付蘋果的App內交易30%的抽成，「如果沒有iPhone和沒有蘋果創造出令人驚嘆的平台，Snapchat就不會存在。」「就此而言，我不確定是否還能選擇是否支付30%的費用，當然，我們很樂意這樣做，以換取蘋果在軟體和硬體方面們提供的技術。」

亞馬遜關閉Prime Now平台

亞馬遜21日宣布將關閉Prime Now平台，請想要雜貨和商品快速交貨的用戶改用亞馬遜App或網站進行訂購，Prime Now App和網站將於年底淘汰。Prime Now App上的任何第三方零售商或本地商店都將轉移到亞馬遜，包括西雅圖藥房連鎖店Bartell Drugs和紐約市Union Square Wines & Spirits。

砸5億 Snap併AR鏡片製造商

Snap宣布收購生產用於擴增實境(AR)眼鏡鏡片和其他零件的WaveOptics，以為Snap提供更多組件以製造人們可以戴上使用AR技術的眼鏡。這筆交易價值約5億元的現金和股票，其中約有一半是預付股票。Snap將在2年內以現金或股票支付其餘款項。

微風航空搶市 最低票價39元

隨著疫情消退，航空公司爭先恐後搶進旅遊業，現在又出現另一個新競爭對手。捷藍航空創始人尼爾曼(David Neeleman)創辦的新航空公司微風航空(Breeze Airways)於21日開始銷售機票。這是1個月內第二家亮相的美國航空公司。最低票價僅39元，主要服務航線不發達的地區。

亞馬遜 蘋果 App

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