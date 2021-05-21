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Fed邁大步 研究推數位貨幣

財經新聞組／綜合報導
Fed終於正面接受數位貨幣風潮。（路透）
Fed終於正面接受數位貨幣風潮。（路透）

聯準會(Fed)正在努力開發自有數位貨幣，於20日宣布它將在今年夏天發布一份研究論文，以進一步探討未來的作法。

即使Fed還沒有對數位貨幣提出任何具體方案，但主席鮑爾(Jerome Powell)提到支付科技的進步，並表示Fed一直在「認真地監視和適應」這些創新科技。

鮑爾在新聞影音中說：「經濟的有效運作有賴人們不僅對美元保持信任度，還須包括每天資金流動的支付網路、銀行和其他支付服務提供商。」

他說：「我們的重點是確保安全且有效率的支付系統，既可為美國家庭和企業帶來廣泛利益，同時也可以擁抱創新。」

Fed官員一再強調，重點在於發行數位貨幣而非與之競爭。

但是，在央行數位貨幣(CBDC)領域中，許多國家、尤其是中國，加劇了人們對Fed應如何積極回應的討論。中國的進展引發人們擔憂，擔心它可能破壞美元作為全球儲備貨幣的地位。

Accenture區塊鏈業務負責人垂特(David Treat)表示：「把事情做好需要一些時間。」「到能夠發行和實際使用還需要4到5年的時間，因此從現在開始必須進行大量學習，以確保能與各個國家的社會價值觀和法律對接。」

鮑爾提到比特幣等數位貨幣的日益普及，不過他仍強調它們仍是低效的支付機制。綁定特定貨幣綁定的穩定幣(Stablecoins)相對更具優勢。

鮑爾說：「科技進步也為包括Fed在內的央行提供了新的可能性。」「雖然市場上有各種結構和技術，但CBDC可以讓一般大眾使用。」

Fed已研究支付系統多年，並計畫在2023年發布一款名為FedNow的產品，該產品將解決與即時交易以及無銀行帳戶困境有關的許多問題。

貨幣 鮑爾 中國

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