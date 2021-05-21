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恐面臨額外成本 科爾股價跌10%

財經新聞組／綜合報導

即使科爾(Kohl's)第1財季獲利和銷售額均超出預期，並調升全年業績財測，但股價仍下跌。

雖然購物者需求已較一年前回升，但它暗示在2021年底前可能面臨額外成本和供應鏈阻力，不確定性比比皆是。科爾股價收跌10.17%。

其股價走勢與沃爾瑪(Walmart)和勞氏(Lowe's)相似，在發布強勁財報後股價仍下跌。部分投資人對於疫情引發的強烈需求能維續多久持謹慎態度，尤其是在紓困支票大多已花費殆盡之後。

根據GlobalData零售部門董事桑德斯(Neil Saunders)的觀點，與新冠疫情之前相比，科爾的財報業績也沒有那麼強勁，「與去年的糟糕業績比較，出現正成長是一定的。」「但即使復甦力道既猛且強，但它還沒有完全擺脫疫情帶來的衝擊。」

科爾淨利從上年同期的虧損5.41億元或每股3.52元）攀升至獲利1400萬元或每股9分。不計一次性調整，每股獲利1.05元，遠超出Refinitiv預測的4分。

營收自一年前的24.3億元猛增近70%至38.9億元，超出預期的34.8億元。

該公司表示，當季實體店面銷售額成長逾1倍，而數位銷售額同比成長14%，占總銷售額的30%。它沒有列出同店銷售數字。

科爾CEO加斯(Michelle Gass)表示，上季業績強勁，尤其是實體店面。該零售商一直在投資新的自有品牌，並在運動服、女裝和美容產品上加強更新。加斯說，運動服銷售成長最明顯，較2019年成長兩位數。

科爾預計，全年調整後的每股獲利在3.80元至4.20元間，原預測為2.45元至2.95元。淨銷售額增幅估計將接近20%，之前的預期是略高於10%。

加斯告訴分析師，由於全年可能面臨的潛在成本不利因素和供應鏈中斷，該公司對財測更加謹慎。

股價 疫情 投資

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