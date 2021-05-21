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科技帶動反彈 股指終止3連跌

財經新聞組／綜合報導

在科技股反彈帶動下，美股收漲，中止連3日跌勢。而最新的失業救濟金申請數達到新冠疫情以來新低，也提振了市場人氣。

史坦普500指數上漲43.44點或1.06％至4159.13點，科技股漲幅最大。那斯達克綜合指數上漲236點或1.77%至1萬3535.74點，微軟、臉書和Alphabet均上漲超過1%，Netflix和蘋果分別上漲超過2%。道瓊工業平均指數上漲188.11點或0.55%至3萬4084.15點。

勞工部報導，截至5月15日當周，首次申請失業救濟金人數為44.4萬人，是2020年3月14日以來最低水平。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前的預測是45.2萬人。

前一個交易日大跌的特斯拉、晶片股和其他投機性個股因比特幣價格回升而反彈。根據Coin Metrics的數據，全球最大加密貨幣比特幣在19日突然跌至約3萬元後，20日躍升9%至4萬2000元以上。

然而，在財政部表示將採取措施打擊加密貨幣市場和交易，並要求任何價值1萬元以上的交易須向國稅局報告後，比特幣回吐升幅並短暫下跌，最新交易價格上漲3%至4萬元左右

Wedbush表示即使高度波動，仍建議買進加密貨幣交易所，Coinbase聞訊上漲3.83%，特斯拉上漲4.14%，而MicroStrategy上漲3.91%。

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